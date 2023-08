Pe lângă Evgheni Prigojin și mâna sa dreaptă Dimitri Utkin, în avion se aflau alți cinci pasageri, potrivit autorităților aviatice din Rusia. Iată cine sunt aceștia, potrivit informațiilor transmise de BBC.

THE MEAT-WAGON ARRIVES



The local 🇷🇺 coroner office has arrived to collect the scattered parts of Prigozhin & friends.



Prigozhin's phone has been found - but his body has not yet been identified.



Putin must be carefully watching to be sure he got his targeted man.