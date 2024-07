Reacțiile liderilor din întreaga lume după atacul asupra lui Trump: o dramă pentru democraţiile noastre

Numeroşi lideri din întreaga lume şi-au exprimat duminică indignarea faţă de tentativa de asasinare a fostului preşedinte american Donald Trump, care a fost împuşcat şi rănit la un miting din Pennsylvania, relatează AFP.

Fostul lider de la Casa Albă a fost rănit la urechea dreaptă. Presupusul trăgător şi un spectator au fost ucişi, iar alţi doi sunt grav răniţi.



Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat duminică "profund şocată" de tentativa de asasinare.



"Sunt profund şocată de împuşcăturile care au avut loc în timpul unui miting de campanie al fostului preşedinte Donald Trump", a scris Von der Leyen pe reţeaua socială X.



"Îi doresc lui Donald Trump o recuperare rapidă şi transmit condoleanţe familiei victimei nevinovate. Violenţa politică nu are ce căuta într-o democraţie", a adăugat ea.

Împușcarea lui Trump: O dramă pentru democrațiile noastre

La rândul său, Emmanuel Macron i-a transmis duminică, într-un mesaj pe reţeaua X, "urările sale de însănătoşire grabnică" lui Donald Trump, victima tentativei de asasinat, "o dramă pentru democraţiile noastre".



"Un activist a murit, mai mulţi sunt răniţi. Aceasta este o tragedie pentru democraţiile noastre. Franţa împărtăşeşte şocul şi indignarea poporului american", a scris preşedintele francez.



De asemenea, şefa guvernului ultraconservator al Italiei, Giorgia Meloni, şi-a exprimat "solidaritatea" cu Trump, sperând că "dialogul şi responsabilitatea vor prevala asupra urii şi violenţei".



"Îmi exprim solidaritatea (cu Trump - n.r.) şi urările mele pentru o recuperare rapidă, cu speranţa că în următoarele luni ale campaniei electorale dialogul şi responsabilitatea vor prevala asupra urii şi violenţei", a spus ea într-un comunicat.



Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat la rândul său "fără echivoc" tentativa de asasinare, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric.



Şeful ONU "condamnă fără echivoc acest act de violenţă politică. El îi doreşte preşedintelui Trump însănătoşire grabnică", a spus sursa citată.

Tentativa de asasinat asupra lui Trump: Un atac josnic

Cancelarul german Olaf Scholz a descris duminică tentativa de asasinare a fostului preşedinte american ca fiind "josnică", adăugând că violenţa politică este o ameninţare la adresa democraţiei.



"Atacul asupra candidatului la preşedinţia SUA Donald Trump este josnic. Îi doresc însănătoşire grabnică. Gândurile mele sunt, de asemenea, alături de cei afectaţi de atac. Astfel de acte de violenţă ameninţă democraţia", a scris Scholz pe reţeaua X.



Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a exprimat la rândul său "compasiunea şi simpatia" faţă de Donald Trump, conform diplomaţiei chineze.



"China urmăreşte îndeaproape situaţia în ceea ce priveşte împuşcarea fostului preşedinte Donald Trump. Preşedintele Xi Jinping îşi exprimă compasiunea şi simpatia faţă de el", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe într-un comunicat.



Tentativa de asasinare a lui Donald Trump este un "moment şocant nu numai pentru America, ci şi pentru întreaga lume liberă şi democratică", a declarat duminică şi şeful statului polonez, Andrzej Duda.



Duda "i-a mulţumit lui Dumnezeu" pentru că "i-a salvat viaţa" lui Donald Trump, exprimându-şi speranţa că fostul preşedinte american îşi va "recăpăta în curând toate puterile", într-un mesaj postat pe reţeaua socială X.



Noul prim-ministru britanic Keir Starmer şi-a exprimat consternarea: "Violenţa politică, sub orice formă, nu îşi are locul în societăţile noastre, iar gândurile mele sunt alături de toate victimele acestui atac".



Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis "gânduri şi rugăciuni" lui Donald Trump "în aceste ore întunecate".



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat, de asemenea, "consternarea" şi i-a urat lui Donald Trump o "recuperare rapidă". "Violenţa nu trebuie să prevaleze niciodată", a adăugat el.



Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a îndemnat la "fermitate în continuare în faţa oricărei forme de violenţă care provoacă democraţia", dorindu-i, de asemenea, o "recuperare rapidă" lui Donald Trump.



Omologul său indian, Narendra Modi, s-a declarat "foarte îngrijorat". "Condamn cu fermitate acest incident. Violenţa nu îşi are locul în politică şi în democraţii. Îi dorim însănătoşire grabnică", a spus el.



Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a scris că el şi soţia sa Sara au fost "şocaţi de aparentul atac asupra preşedintelui Trump". "Ne rugăm pentru siguranţa şi recuperarea lui rapidă", a adăugat el

Sursa foto: Evan El-Amin / Shutterstock.com

