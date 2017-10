De-a lungul timpului, mai multi specialisti s-au concentrat asupra efectelor muzicii ascultate la locul de munca, insa concluziile la care au ajuns dupa studii indelungate au fost adesea contradictorii. Unii sustin ca muzica are un efect benefic asupra angajatilor, care sunt astfel mai relaxati si, implicit, mai productivi. Altii, dimpotriva, sunt de parere ca muzica ascultata la birou scade capacitatea de concentrare, sarcinile de serviciu fiind indeplinite mai greu.

Traim intr-o societate dominata in mare parte de vectorul viteza. Viteza este peste tot in viata noastra. Dimineata alergam prin trafic catre birou, la pranz inghitim un sandwich din doua muscaturi, spre seara fugim sa luam copilul de la gradinita, seara ne grabim sa adormim caci a doua zi o luam de la capat. Ritmul acesta alert ne-a facut sa devenim din ce in ce mai anxiosi. Ascultam muzica cand alergam, mergem pe bicicleta, cand suntem in masina, in metrou, la birou, sau sala de fitness,...