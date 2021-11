Mihai Albu, designerul care s-a făcut cunoscut în România și peste hotare pentru pantofii săi bijuterie

Mihai Albu a deschis din timpul facultății un mic atelier de arhitectură unde lucra design de produs, în special pentru automobile și corpuri de iluminat. După ce a absolvit Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, acesta a trebuit să decidă pe ce drum vrea să meargă în viață și ulterior a ales să parieze totul pe pantofi.

„Atracția mea către desen a fost și motivul pentru care am ales acest drum. Am dorit să studiez pictură și grafică, dar în final am optat pentru a fi arhitect. În timpul facultății am colaborat cu Galeriile de Artă ale Fondului Plastic pentru care am gândit accesorii, curele, încălțăminte, genți, precum și artă decorativă”, povestește Mihai Albu.

Inițial, i-a fost dificil să își găsească un loc pe piață. De aceea a dorit să creeze modele de pantofi unicat, care să iasă în evidență. Aceasta povestește că timp de zece ani a investit tot câștigul înapoi în atelier, în mașini de cusut și materie primă. În preajma anilor 2000, Mihai avea deja deschise câteva magazine în țară și în București, și a luat decizia de a folosi ca brand chiar numele său.

„Am prezentat colecții de încălțăminte în foarte multe locuri din străinătate, iar pantofii mei au ajuns să fie purtați și de Katy Perry, Lady Gaga și Victoria Beckham. Am vrut ca accesoriile să iasă în evidență într-o ținută”, a povestit designerul.

Citește și Afaceri românești: Povestea pălăriilor inedite la comandă, începută cu 50.000 euro.

Europa și SUA, principalele piețe din străinătate pentru vânzările de pantofi

În prezent, Mihai Albu vinde produsele sale în toată lumea, de la Statele Unite, Australia și până la Japonia și Europa. Din ponderea totală, 75% dintre clienții din străinătate sunt români, iar restul sunt străini care au auzit de Mihai Albu din aparițiile vedetelor.

„Circa 70% dintre comenzi sunt în România, 20% în Europa și 10% în celelalte țări. În topul vânzărilor se regăsește Europa, pe locul doi SUA, urmată de Hong Kong, Japonia și Australia”, ne mai spune Mihai.

Designerul lucrează și cu platforme de fashion pentru a ajunge la un public cât mai larg: Glami, We love couture și All boutique. Deoarece Mihai Albu produce pantofi în serii limitate, colaborarea cu marile platforme de fashion este cea mai greoaie.

Citește și De la Casa Regală din România, la Lady Gaga: Cum a reușit o româncă să se remarce cu pălăriile. avangardiste peste hotare

Citeste si: Greșeli pe care le fac antreprenorii și pe care le taxează...

„Marile platforme își doresc ca pachetul să ajungă în cel mai scurt timp către clienți. În cazul nostru, pentru că nu avem stocuri, producția unei perechi de încălțăminte durează chiar și câteva zile. Este greu să găsești o platformă căreia să îi convină acest stil de lucru”, precizează Albu.

Pandemia a creat adidașii marca Mihai Albu

Pentru că o perioadă bună de timp evenimentele au fost sistate anul trecut, românii nu au mai cumpărat la fel de mulți pantofi de petrecere. Pentru a se putea adapta acestei perioade, Mihai Albu a lansat o linie de încălțăminte ce poate fi purtată de zi cu zi.

Sursă foto: Facebook/Mihai Albu

Citeste si: A început pregătirea pentru vaccinarea COVID a copiilor de 5 - 11 ani

„De un an și jumătate vânzările au scăzut drastic și a trebuit să iau o serie de măsuri pentru a putea menține business-ul pe linia de plutire. Astfel, am creat și lansat linii de adidași. Încălțămintea este lucrată în număr limitat, nu mai putem vorbi de produse unicat. De asemenea, prețurile sunt mai mici fiind o concurență foarte mare pe acest segment”, spune acesta.

Prețul pentru o pereche de adidași marca Mihai Albu începe de la 500 lei și poate ajunge până la 900 lei, în timp ce, pentru pantofii tip bijuterie poți scoate din buzunar și până la 3.000 lei.

Citește și Tânăra care dă o nouă viață materialelor vechi: brandul de modă născut din pasiunea unui copil de 11 ani.

Sursă foto: Facebook/Mihai Albu

Sursa foto: Facebook/Mihai Albu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca a studiat Jurnalism la Universitatea Hyperion din București și a urmat un master în Comunicare mediatică și publicitate, în cadrul aceleiași instituții. Ea și-a început activitatea în presă în 2019, în departamentul economic al grupului Mediafax. În perioada 2019-2020, Raluca a acoperit domeniile start-up și fintech în cadrul Adevărul Financiar , publicație care face parte din grupul Adevărul . S-a alăturat echipei... Mai multe articole scrise de Raluca Nicolae »

Te-ar putea interesa și: