Pink Floyd își retrage muzica de pe platformele din Rusia și Belarus

„Pentru a fi alături de lume în condamnarea fermă a invaziei Ucrainei de către Rusia, lucrările lui Pink Floyd, din 1987 încoace, și toate înregistrările solo ale lui David Gilmour vor fi eliminate de la toți furnizorii de muzică digitală din Rusia și Belarus”, au scris pe Twitter reprezentanții care administrează pagina trupei.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u— Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022