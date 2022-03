Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din istorie. Când va ajunge la o avere cu 12 zerouri

Fondatorul Tesla și SpaceX ar putea ajunge în doar 2 ani la o avere de peste 1 trilion de dolari, afirmă un studiu recent.

Elon Musk, în prezent cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la peste 260 de miliarde de dolari, ar putea deveni și primul trilionar din istorie. Averea fondatorului Tesla va depăși 1.000.000.000.000 de dolari destul de repede, în 2024, conform unui studiu al Tipalti Approve, una dintre cele mai mari companii de procurement din lume și citat de Yahoo Finance.

”Din 2017, averea lui Musk a crescut în medie cu 129% pe an, deci ar putea intra în categoria trilionarilor în numai doi ani, ajungând la 1,38 trilioane de dolari în 2024, când va împlini 52 de ani”, afirmă studiul. Această creștere depinde însă mai ales de succesul SpaceX, avertizează autorii.

După Musk, ar putea ajunge trilionari și Gautam Adani (fondatorul grupului de companii Adani din India), Bill Gates, Jeff Bezos, dar și Zhang Yiming, creatorul TikTok și Toutiao (o platformă de agregare a conținutului online extrem de populară în China). Dacă va ajunge la o avere cu 12 zerouri în 2026, așa cum se prognozează, Zhang Yiming va fi cel mai tânăr trilionar, la numai 42 de ani.

Autorii studiului avertizează însă că astfel de predicții sunt foarte nesigure, deoarece averile miliardarilor pot crește sau scădea extrem de rapid, în funcție de evoluția activelor pe care le dețin. De pildă, acum doar cinci ani se estima că Bill Gates va deveni primul trilionar, însă abia în anul 2042.

