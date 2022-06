Echilibrul dintre online și offline va determina succesul retailerilor în viitor

Provocările impuse de pandemie au dus la apariția unor soluții inovative pentru ca afacerile să evolueze, în continuare, într-o perioadă grea. Am văzut cum noi idei de business s-au dezvoltat și au început să prospere, adresând noile nevoi ale pieței. Granița dintre retail și alte industrii continuă să dispară pe măsură ce își fac apariția noi concepte mixte de business: branduri de restaurante sau supermarkets care produc și vând propria linie branded de haine sau retaileri care oferă și servicii digitale – acest mix este din ce în ce mai prezent în afară, dar a câștigat teren și pe piața locală (cum e exemplul celebrilor sneakers realizați de un celebru lanț de supermarket-uri din țară).

Obiceiurile de cumpărare s-au schimbat și ele în acest timp, iar o soluție integrată ce conectează mai multe canale, simplificând operațiunile din spate, poate ajuta jucătorii din retail să aibă rezultate notabile. Pe măsură ce consumatorii devin din ce în ce mai confortabili cu e-commerce și opțiunile omnichannel, devin mai puțin toleranți cu ceea ce găsesc în magazine ca experiență de cumpărare. Iar cum magazinele fizice se aseamănă din ce în ce mai mult prin produsele și serviciile oferite, consumatorii se vor concentra mai mult pe preț și confort, atribuții asociate experienței de cumpărare online.

Retailul tradițional vs. online

Deși retailul tradițional pare că pierde teren în fața magazinelor online, magazinele fizice au șanse mici să dispară complet, oricum ne-am imagina că arată viitorul în acest sector. Însă pentru a reuși să concureze cu online-ul, retailerii tradiționali pot privi magazinele fizice dintr-o nouă perspectivă, care va transforma un aparent dezavantaj într-un asset valoros. Un studiu realizat în UK, în 2019, arată cum magazinele fizice influențează pozitiv vânzările online. Potrivit rezultatelor acestui studiu, 90% din valoarea cheltuită în retail, în UK, este influențată direct de prezența magazinelor fizice. Vânzările online ale unui comerciant se dublează în zona imediat apropiată a magazinului fizic al acestuia, iar comercianții cu amănuntul care nu dețin un magazin fizic alături de cel online, înregistrează, de obicei, vânzări online cu 50% mai mici în comparație cu acei comercianți care au și prezență fizică (sursa). Astfel, online-ul și offline-ul pot lucra complementar.

Clienții își doresc avantajele oferite de digital, cum ar fi o selecție largă de produse, informații în detaliu despre fiecare în parte, recenzii și sfaturi de la alți cumpărători care au încercat deja produsul. Ei doresc să beneficieze și de avantajele magazinelor fizice, pe de altă parte, cum ar fi personalul calificat din magazine sau serviciul personal, oportunitatea de a interacționa cu produsul înainte de a-l cumpăra, ca parte din experiența oferită de un astfel de mediu, unde interacțiunea fizică e totul. Diferite segmente de clienți vor aprecia diferite etape ale experienței de cumpărături, dar toți vor căuta o integrare cât mai bună dintre fizic și digital. Provocarea pentru retaileri este să fie deschiși către inovație pentru a da viață unei astfel de viziuni, atrăgând clienți și generând o creștere profitabilă.

Inovația atrage noi segmente de public

Retailerii au la îndemână o varietate de opțiuni prin care pot ajunge la consumatori în diferite momente din consumer journey. Dacă în trecut retailerii își puneau toate bazele în mass-market advertising, astăzi au șansa să personalizeze fiecare material de promovare în funcție de profilul consumatorului, care ajunge la acesta prin mult mai multe canale, online sau offline. Campaniile desfășurate omnichannel și implementate de către Mediascope au un impact mult mai puternic versus campaniile desfășurate doar in-store. Desigur, elementul cheie al unei campanii care se bazează pe experiență, interacțiune și cunoaștere a universului brandului de către consumator, trebuie să aibă și o componentă digitală, pentru o vizibilitate cât mai bună și pentru a-i aduce pe consumatori în magazine. Cea mai recentă campanie de gamificare realizată de Mediascope pentru un brand internațional a avut activări in-store cu finalitate către un landing page unde consumatorul avea ocazia de a se familiariza cu brandul respectiv si de a se înscrie în concurs. Retailerii care mizează pe omnichannel au șansa să atragă atât clienții care răspund la vechile modalități de promovare, cât și la un target pentru care inovația stă la baza celor mai multe decizii de cumpărare.

Un exemplu care ilustrează modul în care poți atrage un nou segment de clienți, găsindu-i exact în locul și momentul în care sunt dispuși să asculte, este experimentul realizat de supermarketul Home Plus din Coreea de Sud, deținut de gigantul din retail Tesco. În cadrul unui program pilot, Home Plus a acoperit pereții stațiilor de metrou din Seul cu imagini realiste ale rafturilor cu produse din supermarketurile sale, dintr-o multitudine de categorii. Astfel, în timp ce așteptau metroul, consumatorii mult prea ocupați să aibă timp pentru o sesiune lungă de cumpărături în magazine, aveau șansa să își comande produsele necesare printr-un simplu scan al codului QR cu telefonul, asamblau coșul de cumpărături direct online, comandau și plăteau direct în aplicația din telefon, iar la câteva ore distanță, produsele le erau livrate de supermarket direct la ușă. Potrivit Tesco, peste 10.000 de consumatori au beneficiat de acest serviciu în primele trei luni de la lansare, iar vânzările online au crescut cu 130%. Un an mai târziu, în 2012, același retailer implementa o idee similară, folosind ecrane digitale interactive, într-un aeroport din UK.

Soluții vor exista în continuare pentru acei jucători din domeniu care vor fi dispuși să investească în inovație și să rămână conectați la realitatea din teren. Vom vedea din ce în ce mai multe branduri care se îndreaptă către omnichannel, iar experiențele din magazin vor deveni mai semnificative pentru decizia de cumpărare. Consumatorii vor confortul oferit de online, însă caută o experiență entertaining și utilă și în offline. Brandurile au șansa să atragă prin creativitate noi consumatori și să-i păstreze pe durate lungi cu ajutorul unei strategii integrate, online-offline.

