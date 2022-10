Un studiu recent arată că majoritatea românilor spală la mașină la temperaturi peste 30 de grade – cu toate că astfel cresc substanțial consumul de energie electrică și nu obține neapărat rezultate mai bune.

Potrivit studiului realizat de Ariel împreună cu Cult Market Research, deși peste trei sferturi dintre români spun că au fost afectați puternic de scumpirea energiei electrică – care nu s-a oprit – majoritatea spală totuși rufele la temperaturi peste 30 de grade. Mai precis, doar o treime spală la 30 de grade – și tot o treime preferă să spele la 60 de grade.

Însă, spun specialiștii, folosind un detergent de calitate poți obține aceleași rezultate și la 60 de grade. Reducerea temperaturii unui ciclu normal de spălare de la 60°C to 30°C poate reduce cu 60% din consumul de energie electrică per ciclu de spălare. În plus,. Alegerea unei temperaturi mai scăzute te poate ajuta nu doar să economisești bani, dar mai mult, ajută și mediul înconjurător, deoarece utilizezi mai puțină energie și astfel, reduci emisiile de carbon atunci când speli hainele.

Cât curent electric consumă o mașină de spălat

Altfel spus, dacă speli la 30 de grade, poți consuma jumătate sau mai mult din energia electrică consumată la o spălare la temperaturi superioare. Acest lucru nu era neapărat relevant până în septembrie, când prețul energiei era plafonat indiferent de consum, dar acum se plătește la prețul neplafonat orice kilowat în plus peste 255KWh /lună. Or, dacă nu ați avut grijă la alegerea furnizorului, pentru 10 kilowați în plus puteți plăti, în loc de 6,9 lei (prețul minim), chiar și 160 de lei.

Cât curent electric consumă însă o mașină de spălat? Aici răspunsul e mai complex. O mașină de spălat din clasa F consumă 175 KWh raportat la 100 de cicluri de spălare, iar una din clasa A - doar 44 KWh la același număr de cicluri de spălare.

