Care este cel mai bun furnizor dacă vrem să avem cel mai mic preț la energia electrică? Electricitatea continuă să se scumpească, iar recentele schimbări în ceea ce privește calculul prețului din factură fac tot mai importantă alegerea corectă a furnizorului. Astfel că am făcut și pentru luna octombrie un clasament al furnizorilor care oferă cele mai mici facturi la energie electrică pentru consumatorii casnici din București.

De la început trebuie să precizăm că, până la 31 august 2023, prețurile la energie electrică sunt plafonate. Asta însemnă că indiferent care este oferta furnizorului, nu veți plăti mai mult decât prețul maxim plafonat pentru un consum lunar care nu depășește 255 kWh.

Tot ce trece însă de acest nivel se plătește la prețul din contract, adică neplafonat, conform ordonanței adoptate la 1 septembrie. Senatul a modificat ordonanța pentru ca familiile cu cel puțin 3 copii minori să aibă prețul plafonat indiferent de nivelul de consum, dar această prevedere încă nu se aplică și ar putea fi inaplicabilă.

De ce e importantă alegerea furnizorului de energie, chiar dacă prețul electricității este plafonat

Prețul plafonat este de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici care au avut în 2021 consum mediu lunar mai mic sau egal cu 100 kWh. Pentru cei care au avut în 2021 un consum mediu lunar între 100 kWh și 300 KWh inclusiv, prețul maxim este de 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus. În cazul celor care au consumat în medie peste 300 kWh lunar anul trecut, contractele și condițiile sunt diferite. Însă acest calcul în funcție de consumul mediu ar putea fi schimbat după ce Ordonanța va trece prin Parlament.

Plafonul este, totuși puțin probabil să dispară complet, și cum din septembrie plătiți tot ce trece de 255 kWh, este foarte important să alegeți furnizorul potrivit. Marja de preț pentru kilowații suplimentari este foarte mare, de la 0,69 lei putând ajunge chiar și la 16,46 lei. Altfel spus, dacă nu ați avut grijă la alegerea furnizorului, pentru 10 kilowați în plus puteți plăti, în loc de 6,9 lei (prețul minim), chiar și 160 de lei.

În clipa de față, există un singur furnizor care oferă un preț la energie electrică sub cel plafonat, iar aceasta este Hidroelectrica, în cazul clienților care au înregistrat un consum mediu de energie electrică între 100 kWh și 300 kWh în 2021.

Informațiile au ca sursă comparatorul ANRE și sunt valabile doar pentru București. Clasamentul este similar și în restul țării iar în toate județele, cele mai mici facturi la energie electrică sunt la Hidroelectrica.

Citeste si: Studiu Ariel: 20% dintre români spală hainele de mână

Hidrolectrica are cele mai mici facturi la energie electrică, chiar sub prețul plafonat

Hidroelectrica are, în acest moment, cele mai mici facturi la energie electrică - la fel cum s-a întâmplat și în august. Cu un preț de 0,69 de lei/kWh pentru București în oferta ”Viitor Verde”, la un consum lunar de 150 kWh, factura este puțin sub 104 lei. Facturile Hidroelectrica pentru clienții cu un consum mediu între 100 kWh și 300kWh au chiar un preț sub plafonul maxim – care este de 0,8 lei kWHh. Deci, la un consum lunar de 150 kWh, factura ar fi de 120 de lei, în vreme ce pentru un abonat Hidroelectrica, factura va fi de numai 104 lei.

Mai ales pentru cei care un consum ce depășește 255 kWh, oferta Hidroelectrica este extrem de avantajoasă, pentru că ei vor plăti practic per kilowat sub prețul plafonat oricât de mult ar consuma. Astfel, la un consum de 300 kWh, ar avea de achitat doar 206 lei, pentru că și cei 45 de kilowați care trec de plafon se achită la prețul de 0,69 de lei/kWh – aproape cât cel mai preț plafonat.99

Citeste si: Plafonarea facturilor la energie, modificată în Parlament

Acest preț este fix, timp de un an, pentru oricine semnează un contract nou de furnizare cu Hidroelectrica până la sfârșitul lui 2022 - sau prelungește contractul existent. Contractarea se poate face online, iar condițiile de contractare Hidroelectrica pentru clienți casnici și pentru prosumatori pot fi găsite AICI.

Cum se face citirea sau autocitirea indexului la Hidroelectrica și cum se plătesc facturile

Facturile Hidrolectrica pot fi primite pe mail sau prin poștă. Clienții mai multor bănci - BCR, Banca Transilvania și CEC - le pot plăti prin aplicația online, cei ai BRD și Raiffeisen, prin Direct Debit. Există și varianta plății prin SelfPay sau, pur și simplu, prin virament. Termenul de plată este de 45 de zile.

Citirea este făcută de cei de la Hidroelectrica la 3 luni, dar clienții pot comunica indexul autocitit între zilele de 24-28 ale lunii curente la numărul de telefon 0800 800 359 (apel gratuit).

Citeste si: Turcia majorează puternic prețul gazelor pentru populație și industrie

Conform preşedintelui Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, compania se confruntă, în ultima perioadă, cu un aflux de aproximativ 5.000 de clienţi noi, ajungându-se în prezent la un număr triplu de clienţi (300.000) faţă de anul trecut.

Ce oferte la energie electrică au alți furnizori în luna octombrie

Pe locul 2 în acest clasament este oferta Electrica Furnizare, cu un preț de 1,69 lei/kWh. Urmează Enel Energie și Enel Energie Muntenia, cu 1,92 lei kWh. Renovatio Trading are o ofertă concurențială cu 2,78 lei kWh și una de serviciu universal cu 3,37 lei/kWh. Tot 3,37 lei/kWh este și oferta RCS & RDS.

Citește și: Trucuri prin care poți salva bani la facturile de electricitate în această iarnă

A Enery Ind are o ofertă cu 3,41 lei/kWh. Industrial Energy, dar și CET Govora vin cu 3,97 lei/kWh, iar NOVA Power cu 3,98 lei/kWh.

Citeste si: UE vrea să impună economii la energie și să limiteze profiturile...

Toate celelalte oferte sunt peste 4 lei per kilowat. Cel mai scump preț este cel din oferta Restart Energy One – unde kilowatul poate ajunge și la 16,46 lei. Fără plafonare, o factură lunară de 100 kWh ar ajunge aici la 1.646 de lei.

Sursa foto: wall-street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: