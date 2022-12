Cât vei plăti, de fapt, pentru energia electrică anul viitor? Din cauza confuziei generate mai ales de controversata declarație pe proprie răspundere, mulți ar putea să nu știe răspunsul, mai ales cei care dețin mai multe locuințe. De fapt, e mai simplu decât pare să îți calculezi facturile ddin 2023.

În primul rând, trebuie precizat că, pentru tot anul 2023, prețul energiei electrice este plafonat pentru toți consumatorii casnici, deci nu vor plăti mai mult pentru un kWh decât plafonul, ci, dacă e cazul, mai puțin. Chiar dacă furnizorul are un preț de 10 lei/kWh, să zicem, consumatorul casnic va achita tot prețul plafonat – care are 3 niveluri, în funcție de consumul lunar.

Ce preț plafonat al energiei electrice vei plăti în 2023?

Dacă consumul lunar de energie este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv, vei plăti cel mult 0,68 lei/kWh , cu TVA inclus. Conform ANRE, majoritatea clienților – circa 5 milioane din totalul de 9 milioane – sunt în această situație.

Dacă consumul lunar de energie este cuprins între 100,01 și 255 kWh, o să plătești maximum 0,80 lei/kWh , cu TVA inclus; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus. Deci dacă consumi 290 kWh într-o lună, pentru primii 255 vei plăti 0,8 lei, iar pentru restul de 35 kWh vei plăti 1,3 lei. În această situație sunt circa 2,8 milioane de clienţi casnici.

Dacă consumul de energie într-o lună depăşeşte 300 kWh, întregul consum se facturează la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus. De acest plafon beneficiază aproximativ 800.000 de clienți casnici.

Ce trebuie să faci ca să beneficiezi de aceste prețuri plafonate ale energiei electrice? Nimic. Nu trebuie depus niciun document pentru a beneficia de plafoanele de mai sus. Există însă facilități suplimentare pentru anumite categorii de persoane.

Cine plătește în 2023 preț plafonat al energiei de 0,68 lei/kWh indiferent de consum?

Astfel, plafonul de 0,68 lei/kWh, cel mai mic stabilit de stat, se aplică, indiferent de consum, următoarelor categorii de clienți, cu condiția să depună o cerere și o declarație pe proprie răsundere:

cei care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor;

cei care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ;

familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ.

În cazul lor, prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate. Dacă nu depun documentele, vor plăti tot plafonat, dar în funcție de consum.

Ce trebuie să mai știi despre prețul plafonat al energiei în 2023

Ce se întâmplă dacă furnizorul îți oferă un preț la kWh mai mic decât cel plafonat?

Vei plăti acel preț, pentru că plafonul este un maxim, nu un preț fix. Momentan, doar clienții Hidroelectrica au un preț mai mic decât plafonul, chiar și pentru contractele care vor fi încheiate anul viitor. Practic, ei au o ofertă sub 0,8 lei/KWh, deci dacă consumă până în 100 kWh lunar vor plăti 0,68 lei/kWh, iar dacă depășesc vor plăti prețul din contract, indiferent cât de mare este consumul lor.

Ce se întâmplă dacă ai mai multe locuri de consum (case, apartamente etc.)?

Nu mai este plafonat prețul doar pentru unul dintre ele, așa cum se stipula inițial în lege, și nu mai e nevoie nici de vreo declarație pe proprie răspundere. Plafonarea se va aplica la fel pentru fiecare dintre ele, în funcție de consum. Din nou, nu trebuie să mai faci niciun demers pentru a beneficia de prețul plafonat al energiei pentru toate locurile de consum.

Ce se întâmplă dacă stai în chirie?

La fel, vei beneficia de plafonare chiar dacă factura nu este pe numele tău, ci al proprietarului. Chiar dacă ești chiriaș, nu este nevoie să depui nicio declarație pe proprie răspundere pentru a beneficia de plafonare la energie, deoarece Guvernul a abrogat pe 28 decembrie prevederea în acest sens.

Contează la ce furnizor de energie ești pentru a beneficia de plafonare?

Nu, plafonarea se aplică indiferent de furnizor. Dacă furnizorul tău are un preț sub plafon (este doar cazul Hidroelectrica în acest moment), vei plăti acel preț mai mic. În rest, nu există nicio diferență fie că ești la ENEL, Electrica Furnizare, RCS & RDS, Eol Energy sau orice alt furnizor.

Cât timp vei beneficia de preț plafonat al energiei electrice?

Conform legii actuale, până la 31 martie 2025. Desigur, dat fiind cât de des s-au schimbat prevederile în acest domeniu (suntem la a șasea sau chiar a șaptea modificare), ar putea apărea schimbări substanțiale până atunci. În plus, diferența între prețul plafonat și cel al furnizorului este acoperită de stat, or dacă acesta nu va mai avea bani, am putea asista la modificări. Deja la ora actuală au fost validate cereri din partea furnizorilor pentru decontarea acestei diferențe totalizând peste 7,5 miliarde lei, potrivit datelor Ministerului Energiei.

