De ce funcționează în continuare dezinformarea rusească, în ciuda campaniilor împotriva ”fake news” despre care auzim în fiecare zi? Un expert face o analiză extrem de lucidă a motivelor pentru care Kremlinul continuă să domine războiul informațiilor.

Jakub Kalensky, Senior Analyst al Centrului European pentru Excelență în Contracararea Amenințărilor Hibride, a explicat cum se apără – sau, mai degrabă, nu reușește să se apere foarte eficient – Occidentul de campaniile de dezinformare ale Kremlinului.

Imapctul dezinformării rusești, greu de documentat

”Prima linie de apărare este documentarea amenințării – și încă avem întrebări fără răspuns chiar și aici: care sunt canalele de răspândire a dezinformării, câte mesaje transmit zilnic, câți oameni conving”, a declarat Jakub Kalensky la Atlantic – Black Sea Security Forum.

Expertul avertizează însă că încă nu știm foarte multe despre cât de mare este impactul dezinformării rusești. El dă ca exemplu Slovacia, unde 30% cred că Vestul e de vină pentru războiul din Ucraina. Or astfel de cifre ar fi necesare pentru toate țările europene, ca să putem estima impactul.

”Cumva ne luptăm în ceață. Imaginați-vă că ne-am lupta cu pandemia COVID fără să știm câți oameni au fost infectați, câți au murit. Asta e acum situația cu dezinformarea”, spune Kalensky.



Violul inventat de propaganda Kremlinului

A doua linie de apărare este creșterea gradului de conștientizare a pericolului dezinformării. Astfel, dezinformările pot fi ”înăbușite în fașă”. De pildă, în Lituania, propagandiștii au lansat zvonul că trupele germane aflate la un exercițiu NATO au comis un viol, dar primarul localității a realizat ce se întâmplă și a dat alerta. Astfel, zvonul a fost oprit și în presă a apărut prima dată știrea privind campania de dezinformare rusească, nu cea privind violul inventat.

”A treia linie ar fi repararea slăbiciunilor. Există diferite slăbiciuni în diferite societăți. De pildă, în SUA există chestiunea rasială, în jurul căreia poți polariza societatea”, explică Kalensky.

Aici, cea mai multă energie a fost consumată în ultimii ani pentru stoparea dezinformării pe social media, dar încă există slăbiciuni, mai ales în media tradițională Agresorii folosesc linii de divizare, cum ar fi capitală vs. provincie, vârstnici vs. tineri, persoane cu venituri mici vs. persoane cu venituri mari.

Propagandă anti-occidentală, finanțată de firme occidentale

În fine, ultima linie de apărare ar fi încercarea de a limita, de a bloca și de a pedepsi acești agresori informaționali. Aici, spune Kalensky, stăm cel mai slab în lupta împotriva Rusiei. Un exemplu: ”În 2021, unii dintre cei mai mari advertiseri la televiziunile rusești de stat erau încă companii occidentale. Efectiv plăteau pentru propagandă anti-occidentală. Fără banii lor, Putin poate nu are avea de unde finanța RT și Sputnik.”

Ca urmare, ar trebui sancționați nu doar pseudo-jurnaliștii ruși ci și organizațiile rusești, spune Kalensky. În fine, ar trebuie demarate anchete privind rolul propagandei rusești în influențarea rezultatului unor alegeri și referendumuri.

Dezinformarea electorală rusească, nepedepsită în Europa

”Deși au fost, începând din 2013, circa 20 de alegeri și referendumuri vizate de operațiuni de dezinformare rusești, doar SUA a anchetat în mod corespunzător. Nu cunosc nicio anchetă similară în vreo țară din Europa. Cred că este un mesaj foarte prost pe care îl transmitem, arătăm că nu ne pasă și nici măcar nu vom ancheta”, afirmă expertul de origine cehă.

Or, dacă nu anchetezi, nu poți nici declanșa o acțiune în justiție, nu poți pedepsi, spune Kalensky. În opinia expertului în amenințări hibride, elementul cheie în acest război al informațiilor este hotărârea.

”Cred că China, Rusia, sunt mai decise decât noi să investească în activități dăunătoare. Rușii ne bat la acest domeniu pur și simplu prin forța numerelor. Nu e vorba de sofisticare, ci pur și simplu de numere. Cantitatea e mai importantă decât calitatea. Deci, cred că până nu ne îmbunătățim eforturile, pierdem jocul.”

Centrul European pentru Excelență în Contracararea Amenințărilor Hibride este o organizație independentă, bazată pe o rețea internațională, care cooperează cu NATO și UE în stoparea amenințărilor hibride. Este finanțat 50% de Finlanda, țara care găzduiește Centrul, și 50% de cele 31 de state participante.

