Tancuri rusești în Europa. Sub formă de expoziții, în marile capitale europene

Declarația a fost făcută de ministrul ucrainean al Apărării, Oleksiy Reznikov, pentru canalul de știri polonez Polsat.

"Ne vom asigura că tancurile rusești ajung în Europa. Dar sub formă de epave", a declarat acesta. "Plănuim expoziții și vom începe cu Varșovia, apoi vom merge la Berlin, Paris, Madrid și, în cele din urmă, la Lisabona".

⚡️ Defense Minister: Ukraine to display fragments of Russian military equipment across Europe.



“We will help ensure that Russian tanks end up in Europe, but in the form of wreckage,” Defense Minister Oleksii Reznikov said in an interview with Polish Polsat News.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 20, 2022