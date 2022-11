Elon Musk a spus că Twitter va adăuga curând posibilitatea ca textele introduse în cadrul unei postări să fie mai lungi pentru a pune capăt astfel acelor texte „absurd” de scurte.

”Twitter va adăuga în curând posibilitatea de a ataşa texte mai lungi la tweet-uri, punând capăt absurdităţii capturilor de ecran”, a scris acesta pe rețeaua socială recent cumpărată.

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022