Top 10 cel mai bine plătite roluri din toate timpurile: zeci și chiar sute de milioane de dolari pentru un rol

Există actori care încă pot garanta succesul unui film, în ceea ce privește încasările, odată ce au fost puși pe afiș. De partea cealaltă, francize precum Avengers sau Mission Impossible continuă să stârnească interesul audienței. Drept urmare, continuăm să vorbim despre zeci de milioane de dolari acordate pentru un rol, așa cum se poate observa în topul prezentat mai jos.

Tom Cruise este vedeta acestui top 10, alături de franciza Mission:Impossible, însă lista conține și alte nume care au reușit să țină fanii lipiți de ecrane de-a lungul timpului, confom insider.com. Lista este următoarea:



10. Tom Hanks pentru rolul Forrest Gump din filmul cu același nume - 60 de milioane de dolari.

9. Adam Sandler pentru 4 filme Netflix - 250 de milioane de dolari(62,5 milioane de dolari per film).

8. Harrison Ford pentru rolul Indiana Jones în „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” - 65 de milioane de dolari

7. Johnny Depp pentru rolul „The Mad Hatter” în filmul „Alice in Wonderland”. - 68 de milioane de dolari.

6. Sandra Bullock, pentru rolul ”Dr. Ryan Stone” în filmul ”Gravity”. - 70 de milioane de dolari. 5. Robert Downey Jr. pentru rolul Tony Stark în filmul „Avengers: Infinity War” - 75 de milioane de dolari.

4, Tom Cruise în rolul lui „Ethan Hunt” din „Mission: Impossible - Ghost Protocol” - 75 de milioane de dolari.3. Keanu Reeves în rolul Neo din trilogia Matrix - 250 de milioane de dolari( 83,3 milioane de dolari per film).

2. Will Smith pentru rolul „Agent J” din filmul „Men in Black 3” - 100 de milioane de dolari.

1. Tom Cruise pentru rolul Pete Mitchell din Top Gun: Maverick - peste 100 de milioane de dolari.

