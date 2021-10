AROBS Transilvania Software (simbol bursier AROBS), companie românească de IT, anunță închiderea cu succes a celui mai mare plasament privat din istoria pieței AeRO prin atragerea sumei de 74,2 de milioane de lei de la investitori. Compania are în vedere listarea acțiunilor pe piața AeRO a Bursei de Valori București în următoarele săptămâni.

”Contextul în care ne aflăm astăzi este unul benefic pentru companie și pentru investitorii noștri. În următoarea perioadă ne vom axa pe identificarea de companii din domeniul IT pe care să le includem în Grupul AROBS prin tranzacții de tip M&A, precum și pe creșterea afacerilor noastre la nivel național și internațional. Le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată și le transmitem că suntem în plin proces către finalizarea procedurilor de listare, cât mai curând, a acțiunilor AROBS pe piața AeRO a Bursei de Valori București”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

AROBS Transilvania Software, fondată în anul 1998 de către Voicu Oprean, este specializată în furnizarea de soluții software personalizate, bazate pe cele mai noi tehnologii, și deține, de asemenea, mai multe soluții software care au o prezență puternică pe piața românească și în Europa Centrală și de Sud-Est. Sute de specialiști software sunt implicați în proiecte de software personalizat, pentru parteneri internaționali, în industrii foarte exigente, ca automotive, travel tech, IoT, industria farmaceutică, soluții Fintech și Enterprise.

Începând cu anul 2003, compania dezvoltă produse software și soluții proprii precum TrackGPS, Optimall, RateWizz, MonePOS și o soluție pentru digitalizarea manualelor școlare. Ca urmare a unor achiziții efectuate de AROBS în ultimii trei ani, compania deține și următoarele produse software: SASFleet, TrueHR și SoftManager CRM+. Prin achiziția CoSo Benelux, în 2018, AROBS a deschis o nouă linie de business în subsectorul RPA (robotic process automation) în sub-sectoarele logistică și TMS.

În cadrul plasamentului privat, care a început în data de 15 octombrie, un total de 54.697.494 acțiuni, respectiv 12% din capitalul social curent al companiei, au fost vândute la un preț de 1,357 lei pe acțiune. La plasament au participat 149 investitori de retail, 38 profesionali și 9 investitori instituționali. Oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de 2,82 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de 209,7 milioane de lei. Prin urmare, rata de alocare a acțiunilor este de 35,4%.

”Acest plasament a atras un interes uriaș atât din zona investitorilor de retail și profesionali, astfel că a fost încheiat anticipat încă din prima zi de derulare, ceea ce ne arată încă o dată apetitul ridicat al investitorilor față de companiile antreprenoriale românești. Este o nouă tranzacție de referință pentru BRK Financial Group care intermediază cu succes cel mai mare plasament privat de acțiuni din istorie – la un multiplu de 3 ori față de următorul din ierarhie, iar AROBS, prin capitalizarea anticipată pe care o are – peste 600 milioane lei depășește de minim 3 ori, oricare altă companie listată anul acesta pe sistemul multilateral de tranzacționare al BVB”, spune Monica Ivan, Director General al BRK Financial Group.

În urma plasamentului privat, structura acționariatului companiei este următoarea: Voicu Oprean, fondator și CEO deține 64% din acțiuni, 8,8% sunt acțiuni ce urmează a fi utilizate în programul de tip Stock Option Plan, care va fi implementat în cadrul companiei, Cabrio Investment SRL deține 8,8%, managementul și angajații cheie dețin 6,4% din acțiunile AROBS, în timp ce investitorii BVB dețin 12% din acțiuni.

În anul 2020, AROBS Transilvania Software a înregistrat, la nivel individual, o cifră de afaceri de 154,5 milioane de lei, EBITDA de 46,6 milioane lei și un profit net de 40,4 milioane. Pentru anul 2021, compania estimează venituri la nivel consolidat în Grupul AROBS, de 192,7 milioane de lei și EBITDA consolidat de 52,8 milioane lei.

