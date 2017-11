Senatorii din comisia de buget au aprobat, marti, un proiect de lege care prevede ca cei care construiesc facilitati de agrement, dezvolta activitati legate de turism, alimentatie publica, comert, jocuri de noroc pe insule si grinduri sa beneficieze de facilitati fiscale, potrivit Digi24. Sub incidenta legii nu intra ariile naturale protejate.

Opozitia nu a votat proiectul, motivand ca de acesta ar beneficia si insula Belina, care face obiectul unui dosar penal. In dosarul Belina, deschis de DNA, fostul vicepremierul Sevil Shhaideh este suspecta de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu pe vremea cand era secretar de stat la MDRAP. Potrivit DNA, in 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private: Tel Drum.

Sursa foto: Shutterstock / mizar_21984