Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti ce se va intampla dupa transferul contributiilor in cazul in care angajatorul, in numele angajatului, intarzie plata contributiilor sau nu le efectueaza.

"Ati atins un subiect foarte important, care nu s-a discutat pana acum. Si poate chestiunea asta genereaza atata scandal, toate contributiile vor deveni stopaj la sursa. Daca nu vor fi platite, asta inseamna infractiune. Asta inseamna ca vom avea garantia ca toate aceste contributii vor fi platite pana la ultimul leu", a spus Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a spus ca va fi infractiune pentru angajator "pentru ca el trebuie sa faca plata".

Termenele pentru plata si celelalte amanunte legate de acest subiect o sa le explice Guvernul. "Toate aceste amanunte vor fi prinse in ordonanta care va fi elaborata astazi de Guvern sau in Parlament. Posibil sa fie in ordonanta. Ei vor aproba azi, nu stiu exact forma finala, dar principiul este discutat si acceptat in coalitie", a conchis Dragnea.

Liderul PSD vrea sa umble la ajutoarele sociale. Acesta spune ca sunt multi romani care pot munci, dar care se multumesc cu aceste ajutoare de la stat, in conditiile in care multi patroni se plang ca nu gasesc forta de munca. "Si Guvernul si Parlamentul o sa ne gandim, in perioada urmatoare, care este cea mai buna forma prin care cei care intr-adevar au nevoie (de ajutor, n.r.) si nu pot munci sa poata sa fie ajutati intr-un fel, dar ceilalti sa nu mai poata sa beneficieze de aceste ajutoare sociale", a conchis Dragnea.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova