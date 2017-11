Liviu Dragnea vrea sa umble la ajutoarele sociale. Acesta spune ca sunt multi romani care pot munci, dar care se multumesc cu aceste ajutoare de la stat, in conditiile in care multi patroni se plang ca nu gasesc forta de munca.

Liviu Dragnea a declarat ca Parlamentul si Guvernul trebuie sa gaseasca o formula pentru care ajutoarele sociale sa fie acordate numai celor care au intr-adevar nevoie si sa fie taiati de pe lista cei care pot munci, dar care prefera sa stea acasa si sa primeasca bani de la stat.

"S-a discutat despre lipsa fortei de munca din anumite domenii. S-a discutat si despre ajutoarele sociale si trebuie sa o spunem foarte clar ca, din pacate, o idee generoasa, care a fost lansata cu multi ani in urma si a generat aceasta lege a ajutoarelor sociale, a avut si efecte nedorite, in sensul ca sunt multi cetateni romani care sunt activi, care pot munci, si care prefera sa se multumeasca doar cu acele ajutoare sociale, in conditiile in care din ce in ce mai multe companii din Romania spun ca nu au forta de munca suficienta", a spus Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

Acesta a adaugat ca, in perioada urmatoare, guvernantii trebuie sa gaseasca o solutie pentru ca cei care sunt apti de munca sa nu mai primeasca ajutoarele de la stat. "Si Guvernul si Parlamentul o sa ne gandim, in perioada urmatoare, care este cea mai buna forma prin care cei care intr-adevar au nevoie (de ajutor, n.r.) si nu pot munci sa poata sa fie ajutati intr-un fel, dar ceilalti sa nu mai poata sa beneficieze de aceste ajutoare sociale", a conchis Dragnea.

Sursa foto: Agerpres / Robert Ghement