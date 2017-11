''Suntem categoric impotriva ineptiilor fiscale anuntate de ministrul Ionut Misa. (...). Masurile anuntate de guvern sunt niste experimente pe firmele romanesti si pe cetateanul roman, care pot genera consecinte extrem de grave. In nicio tara din Europa, contributiile nu sunt integral in sarcina angajatului, ci se platesc atat de angajator cat si de angajat. In nicio tara din Europa nu exista cont special de plata TVA, decat in Italia unde este utilizat doar de companiile care au contracte cu statul. De asemenea, taxa de 2,25% pe fondul de salariu reprezinta tot o inovatie in materie fiscala'', a afirmat Ludovic Orban, care a aratat ca nu exclude nicio varianta legala de protest in aceasta privinta.

Liderul liberal considera ca acest guvern nu are capacitatea de a guverna, de a genera politici economice, fiscale si bugetare care sa mentina trendul de crestere economica pe care l-au mostenit de la guvernul anterior.

Ludovic Orban a subliniat ca investitiile publice sunt la un nivel minim in ultimii 10 ani, iar la rectificarea bugetara Guvernul a taiat 10 miliarde de lei de la investitii, in timp ce investitiile private, pe primele noua luni ale anului, sunt cu 20% mai mici decat pe perioada similara de anul trecut.

''In noua luni, balanta comerciala s-a dezechilibrat grav, deficitul balantei comerciale crescand cu peste 35%. Leul ar fi trebuit sa aiba un derapaj mult mai grav, daca nu ar fi existat o BNR care sa intervina in mentinerea unui curs decent al leului in raport cu euro, in special, dar si cu celelalte valute. Inflatia a crescut rata anuala de la 0,1 %, cat era in momentul instalarii guvernelor PSD, pana la 1,9% si are tendinta de crestere'', a spus Ludovic Orban.

Liderul liberal sustine ca contraperformantele actualului guvern ingrijoreaza PNL, care respinge categoric toate ''aberatiile fiscale pe care vrea sa le introduca''.

''Joi a fost reuniunea Biroului Politic National al PNL si am hotarat sa demaram o ampla campanie de consultare a partenerilor sociali, a patronatelor, a confederatiilor sindicale care inca stau in picioare, in special Cartea Alfa si BNS (pentru ca din pacate, alte confederatii sindicale sunt doar niste anexe ale actualului guvern), a asociatiilor profesionale, a diferitelor organisme reprezentative ale diferitelor profesii care sunt afectate de regimul fiscal, pentru a genera o pozitie ampla in societate impotriva experimentelor pe care vrea sa le faca partidul de guvernamant'', a detaliat liberalul.

Conform calculelor liberalilor, pentru a putea mentine salariul net actual pentru angajatii pe care-i au, firmele vor avea costuri suplimentare pe care majoritatea nu au de unde sa le sustina.

El a detaliat ca angajatilor din administratia centrala li s-a promis o cresterea salariului de 25%, fiind ''o teapa uriasa data de PSD angajatilor din sectorul public'', intrucat aceasta crestere va fi doar pe hartie, brutul, ca urmare a transferului contributiilor catre angajat, cresterea salariului net va fi de maximum 4% pentru angajatii din sectorul public, iar restul de 21% se va duce in buzunarele statului.

''Reducerea impozitului pe venit este gandita tot ca o smecherie (...) o cotcarie cu care incearca sa scoata parleala ageamiii care se prefac astazi ca conduc Romania (...) PSD si-a pierdut orice legitimitate de a guverna Romania. I-au pacalit pe romani ca sa puna mana pe putere, una au spus in campania electorala si cu totul altceva fac astazi, acum folosesc puterea pentru cu totul alte lucruri'', a concluzionat Orban.

Presedintele liberalilor a participat vineri, la Timisoara, la dezbaterea cu tema ''Fonduri Europene si Dezvoltare Regionala'', organizata de Comisia Fonduri Europene si Dezvoltare Regionala a PNL.

Sursa foto: AGERPRES FOTO