Prim-ministrul Mihai Tudose a confirmat ca miercuri va avea loc sedinta de Guvern, iar modificarile Codului Fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat, vor fi facute prin OUG, potrivit Agerpres.

Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajat la angajator, premierul Mihai Tudose a raspuns: "Da". Intrebat apoi daca transferul va fi facut prin Ordonanta de urgenta, seful Guvernului a spus: "Da, prin ordonanta".

Tudose a anuntat aceasta decizie dupa intalnirile de ieri si de azi cu Liviu Dragnea, principalul promotor al masurii.

Anterior, primarul Robert Negoita a declarat ca, "in principiu”, OUG privind modificarea Codului fiscal va intra miercuri in sedinta de Guvern. El confirma astfel spusele ministrului de Finante, Ionut Misa, care spunea, luni, ca OUG privind „revolutia fiscala” are toate avizele necesare si ca poate intra miercuri in sedinta de Guvern.

Citeste si: Primarii, mai tari decat oamenii de afaceri: ar putea determina Guvernul sa se razgandeasca in privinta modificarilor fiscale

Sursa foto: Agerpres foto