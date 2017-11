Acesta, nu numai ca a trecut direct la “uitate” ideea sedintei extraordinare, dar a declarat ca e posibil ca nici miercuri sa nu fie pe ordinea de zi proiectul de Ordonanta de modificare a Codului fiscal.

“Nu vrem sa cream dezechilibre, dimpotriva'', a afirmat Tudose, prezent la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), citat de Agerpres.

Se pare, insa, ca Ministrul Finantelor, Ionut Misa, nu a aflat de intentia premierului. Acesta sustine in continuare ca Ordonanta de urgenta privind noile prevederi fiscale, inclusiv transferul contributiilor sociale de la angajator la angajati, va intra miercuri in sedinta de Guvern. "Am avut o discutie cu premierul. Premierul a purtat o discutie la partid si miercuri va avea loc sedinta de Guvern asa cum a fost anuntata si care va include si Ordonanta ce a fost citita in prima lectura, exact cum este, cu transferul contributiilor", a explicat Misa.

Ministrul Finantelor a precizat: "in momentul de fata avem toate avizele".

Premierul Tudose a facut declaratiile cu privire la amanarea masurilor fiscale in contextul in care inclusiv reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania s-au declarat nemultumiti de intentia Guvernului, din cauza faptului ca ar duce la scaderea bazei de venituri a unui municipiu.

Gabriela Firea se plange ca ramane fara bani de statui

Chiar si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este de parere ca modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai putini" la buget pentru investitii.

"Pentru toate primariile de municipiu si nu doar pentru PMB, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotriva, pentru ca vor fi bani mai putini la buget. Pentru investitii avem foarte multe proiecte in derulare, pe care dorim sa le finalizam. De asemenea, avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizari studiilor de fezabilitate. Ar fi o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile, de aceea am solicitat - si ma bucur ca am primit un raspuns pozitiv si din partea prim-ministrului - o imbunatatire a acestui proiect sau, in cazul in care acesta va ramane in varianta actuala, stabilirea unui sistem de compensari", a afirmat Firea.

La randul sau, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca rapiditatea nu este factorul cheie atunci cand e vorba de adoptarea in Guvern a unor masuri atat de importante, precum pachetul referitor la masurile fiscale.

"Eu cred ca, din contra, necesitatea de a analiza asezat toate aspectele si toate consecintele pe care le comporta o astfel de decizie este un act normal, pana la urma, de minima intelepciune", a spus presedintele Senatului, intr-o declaratie acordata presei.

Merita deranjul ...pentru 3 lei in plus la salariu?

Proiectul de modificare a Codului fiscal, care contine transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, introducerea unei taxe de “solidaritate” de 2,25% (redenumita “contributie asiguratorie pentru munca”) in sarcina angajatorului, reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si impozitarea cu 1% pe cifra de afaceri a tuturor companiilor cu afaceri sub un milion de euro, a starnit nemultumiri in toate mediile.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, saptamana trecuta, ca masurile fiscale anuntate de Guvern vor complica problemele in loc sa le rezolve.

"Acest pachet (n.r. - de masuri fiscale), dupa parerea mea, nu este clamata revolutie fiscala, ci cred ca se va transforma intr-o bulversare fiscala", a sustinut Iohannis, la Palatul Cotroceni.

El a aratat ca a facut un calcul, folosind datele comunicate public, pe salariul mediu brut pe economie, care este de 3.329 de lei, iar cresterea prin masurile anuntate de Guvern ar fi de 3 lei.

"Deci marea revolutie fiscala facuta de PSD-ALDE aduce unui om care a castigat sau care castiga acum 2.335 de lei net inca 3 lei in plus. Este caraghios! (…) De ce este nevoie de aceasta mega-topaiala fiscal bugetara?", a afirmat seful statului.

El a subliniat ca exista ingrijorari in mediul economic ca salariile vor scadea in urma acestor masuri. In opinia sa, masurile anuntate de Guvern si calculele facute sunt "carpeli".

Consiliul Fiscal, aviz negativ

De asemenea, Consiliul Fiscal a avizat negativ proiectul de Ordonanta. “Luate impreuna, modificarile propuse ale Codului fiscal ar genera in 2018 o pierdere de venituri la nivelul bugetului consolidat de 5,2 miliarde de lei (0,6% din PIB) comparativ cu scenariul de baza”, se arata in Opinia Consiliului pe acest proiect.

In plus, reprezentantii Consiliului sustin ca masurile de compensare prezentate de Guvern in Nota de fundamentare nu indica acoperirea in intregime a pierderilor mentionate.

“In opinia Consiliului fiscal, riscurile aferente evaluarii de impact a masurilor sunt neobisnuit de mari–ipoteza de lucru este ca angajatorii din sectorul privat vor majora salariile cu cel putin 20% peste nivelul care ar fi prevalat in lipsa promovarii pachetului legislativ si care ar fi consemnat oricum o crestere semnificativa a salariului brut relativ la anul curent. Este lesne de imaginat o situatie in care, in lipsa unei obligatii explicite in acest sens, angajatorul alege sa nu majoreze salariul brut al angajatului intr-un cuantum suficient pentru a evita un impact la nivelul salariului net avut in vedere pentru anul viitor inainte de promovarea actului normativ in chestiune – el poate de exemplu alege sa majoreze salariul brut in 2018 cu doar 19%, asigurand astfel neutralitatea masurilor propuse la nivelul salariului net in raport cu anul 2017, fara insa a mai opera cresterile salariale pe care le-ar fi implicat scenariul de baza”, se mai arata in opinia citata.

AmCham se teme de noi impozite si taxe

Mediul de afaceri a criticat masurile anuntate de Guvern inca inainte ca acestea sa fie enuntate intr-un proiect de act normativ. Ulterior, criticile au devenit si mai vehemente, mai ales ca proiectul cuprinde si multe “noutati”.

Spre exemplu, AmCham Romania, asociatie ce reuneste 420 de companii americane, internationale si romanesti ce au realizat cumulat investitii totale de peste 20 miliarde dolari si au generat peste 250.000 de locuri de munca, isi exprima ingrijorarea cu privire impactul masurilor de politica fiscala anuntate recent, atat din punct de vedere al costurilor generate la nivelul contribuabililor, cat si din punct de vedere al sustenabilitatii bugetare.

Asociatia atrage atentia asupra impactului bugetar negativ generat de pachetul de masuri fiscale anuntate, de aproximativ 5 miliarde lei in anul 2018 si intre 3 si 4 miliarde in anii 2019 – 202, ceea ce poate conduce la franarea unei evolutii sustenabile a economiei, si ar pune presiune pe incadrarea in tinta de deficit bugetar de 3% din PIB in anii urmatori.

“Consideram ca trebuie evitate orice masuri care ar putea atrage cresteri viitoare de taxe si impozite sau scaderea/reducerea finantarii pentru investitii in infrastructura, educatie, sanatate, cercetare, etc. care sa sustina dezvoltarea Romaniei”, sustin reprezentantii AmCham.

Referitor la multarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, reprezentantii AmCham spun ca, dincolo de faptul ca motivatia si beneficiile acestei modificari continua sa fie neclare, sunt evidente implicatiile negative la nivelul pietei fortei de munca, atat in termeni de costuri salariale, cat si prin revenirea la unele tratamente fiscale discriminatorii intre diverse categorii de contribuabili.

“Asftel de factori vor incuraja migrarea catre forme alternative de impozitare a muncii si implicit vor accentua impactul bugetar negativ, creand presiuni suplimentare pe piata fortei de munca. Industria IT, una dintre cele mai performante industrii cu are un aport insemnat la PIB-ul Romaniei, va fi printre cele mai afectate de o astfel de abordare”, se mentioneaza in comunicatul organizatiei.

Cu privire la impozitul pentru microintreprinderi raportat la cifra de afaceri (pentru afaceri de pana la un milion de euro -n.r.), acesta ar putea avea un efect contrar, mai spun reprezentantii AmCham, avand in vedere structura companiilor din Romania dupa cifra de afaceri – cu 80% din companii au cifra de afaceri sub 1 milion de euro. In acest context, ei propun ca masura sa fie optionala.

Sindicate: transferul contributiilor anuleaza cresterea salariilor bugetarilor cu 25%

Paradoxal este, insa, ca nici sindicatele nu sustin modificarea Codului fiscal. Reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara afirma, printr-un comunicat de presa, ca salariatii din sectorul bugetar sunt principalele victime ale manipularii politice numita "transferul contributiilor", fiindca acesta va anula cresterea salariilor bugetarilor cu 25%, transformand-o intr-o mare "scamatorie politica".

“Dovada cea mai simpla o constituie faptul ca mutarea contributiilor va anula mult trambitata crestere a salariilor bugetarilor cu 25%, transformand-o intr-o mare scamatorie politica, scopul acesteia constituindu-l dorinta de a genera iluzia respectarii programului de guvernare", se mentioneaza in comunicat.

In acest context, sindicalistii sustin ca exista doar doua variante oneste: “fie o crestere reala a salariilor bugetarilor cu 25% fie recunoasterea incapacitatii de a onora o promisiune electorala fara acoperire (cu consecinta politica fireasca)”.

Totodata, C.N.S.L.R. - Fratia a anuntat inceperea procedurilor in vederea declansarii grevei generale in economia nationala, sindicatul fiind nemultumit in principal de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat.

Sursa foto: Agerpres foto