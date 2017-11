Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, avertizeaza ca "Revolutia Fiscala" a Guvernului Tudose este o "reforma" pur aritmetica la care Executivul nu renunta din motive de imagine politica. In plus, reprezentantii Platformei atrag atentia ca romanii se vor trezi, in 2018, cu salariile si pensiile scazute.

Platforma Romania 100 considera ca este "inacceptabil" ca filozofia fiscala a unei tari sa se rezume la o Ordonanta de Urgenta aplicata dupa sase saptamani de "critici asidue si in pofida tuturor ingrijorarilor intregii societati". " Masurile fiscale se fac cu incalcarea regulilor de guvernanta din Codul Fiscal, conform carora orice modificare sau completare a Codului Fiscal trebuie sa fie promovata numai prin lege, cu sase luni inainte de data intrarii in vigoare a...