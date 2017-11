"Intr-adevar este o revolutie, indiscutabil, insa o revolutie pentru care Romania este jucata si lasata in seama hazardului. (...) Au facut multe erori si cel mai grav este ca joaca la ruleta Romania prin masuri extrem de imprudente, cum sunt cele cu reducerea taxei pe venit de la 16% la 10%. Poate sa le iasa, poate sa nu le iasa, dar daca nu le iese va fi un dezastru pentru 21 de milioane de romani. Daca le iese, nu cred ca isi vor asigura inca un mandat", a spus Traian Basescu, in discursul sustinut la conferinta de alegeri a PMP Prahova, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, nu exista nicio justificare pentru schimbarea fundamentala "peste noapte" a Codului fiscal de catre PSD, Traian Basescu explicand, totodata, ca maririle de pensii si salarii au fost folosite propagandistic, pentru ca, in realitate, puterea de cumparare a romanilor a scazut.

"Nu a mai ramas nimic, daca punem si cresterea preturilor la alimente, din toata marirea, dar le-a folosit propagandistic - v-am marit salariile, v-am marit pensiile... In realitate, puterea de cumparare a slabit. (...) Am explicat de ce noi spunem ca intr-o perioada de crestere economica nu se justifica reducerea impozitului pe venit, pentru ca va alimenta in continuare inflatia si ceea ce s-a castigat prin asa-zisele mariri sau chiar reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% in unele domenii nu se va reflecta in niciun caz in cresterea puterii de cumparare. Este pur si simplu o scamatorie si pentru ca tot au promis ca vor crestere salariile cu 25% de la 1 ianuarie, ce le-a dat prin cap? Hai sa punem si contributia angajatorului pe salariul brut al salariatului si vor avea tupeul sa vina sa ne prosteasca la televizor (...), dar au uitat sa ne spuna in programul de guvernare ca aceasta crestere este generata de adaugarea la salariul brut al salariatului a contributiilor angajatorului care vor fi stopate la sursa", a mai afirmat fostul sef al statului.

De asemenea, Traian Basescu a criticat si masura PSD privind split TVA, spunand ca este o "crima", ea afectand firmele aflate in insolventa. "As incheia si capitolul 'nazdravaniile lui Dragnea'. Nu mai spunem de split TVA care loveste exact firmele in insolventa. (...) E aproape o crima! Ii impingi in faliment fara sa clipesti tu, ca Guvern", a mai afirmat Basescu.