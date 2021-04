Ciolacu: PSD va depune cu certitudine o moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară

PSD va depune "cu certitudine" o moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară, în funcţie de discuţiile din coaliţia de guvernare, a declarat, marţi, preşedintele partidului, deputatul Marcel Ciolacu, relatează Agerpres.

"PSD-ul va depune cu certitudine moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară, în funcţie de anunţul de la Cotroceni, dacă îşi asumă sau nu această coaliţie, nu Guvernul României, că noi tot vorbim de coaliţie", a precizat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că PSD aşteaptă rezultatul discuţiilor din coaliţia de guvernare.

"Nu am zis că nu depunem moţiune de cenzură, nu depunem astăzi o moţiune de cenzură, dintr-un raţionament foarte simplu: dacă domnul Barna şi domnul Cioloş hotărăsc astăzi că vor ieşi de la guvernare, atunci moţiunea de cenzură pe care am depus-o noi nu mai are obiect", a explicat Marcel Ciolacu.

Întrebat cum crede că se va încheia scandalul din coaliţie, Ciolacu a spus că la această chestiune ar trebui să răspundă preşedintele Klaus Iohannis.

Citeste si: Orban despre reluarea votului pe moțiune: Nouă nu ne este frică

"Cred că cel mai potrivit om politic din România este domnul Klaus Iohannis să vă răspundă la această întrebare, deoarece dânsul are Guvernul său în toată splendoarea lui şi a susţinut această coaliţie. Nu cred că eu, din Opoziţie, sunt cel responsabil de ceea ce se întâmplă în România, neavând un ministru la Sănătate în perioada unei pandemii", a menţionat liderul PSD.

El şi-a exprimat îndoiala că liderii coaliţiei de guvernare vor rezolva consensual problemele pe care le au.

"Care e consensul? Am văzut că se solicită ca prim-ministrul să semneze un act care este peste Constituţia României, în care prim-ministrul, ca să schimbe un ministru, trebuie să aibă toate semnăturile? Ei continuă să confunde nişte înţelegeri politice, să fie peste Constituţie şi continuă să înlocuiască Guvernul României cu o coaliţie, nu se poate acest lucru. Noi avem Guvernul României, cu prim-ministrul şi cu miniştrii, fiecare cu atribuţiile lui constituţionale", a completat Ciolacu.

Întrebat dacă deputatul PSD Alexandru Rafila ar fi o soluţie pentru postul premier, Marcel Ciolacu a răspuns că da, deoarece ar fi adus stabilitate.

Citeste si: PSD va vota pentru ridicarea imunității lui Florian Bodog

"Până la momentul ăsta, chiar exista o stabilitate în România, dacă ar fi fost acceptată propunerea PSD. Până la urmă, domnul Rafila, un tehnocrat, un medic de excepţie, premier şi un Guvern de uniune naţională", a afirmat Ciolacu.

Sursa foto: Agerpres

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: