De ce crede Stelian Ion că a fost revocat de Florin Cîțu: ce semnale spune acesta că a primit

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a afirmat că a primit semnale cum că "nu este în regulă" ca el să coordoneze procedura de selectare a candidaţilor pentru aceste funcţii de procuror de rang înalt, ci ar trebui făcută de altcineva, "pentru a avea un deznodământ dinainte ştiut".

"Am început procedura de selectare a candidaţilor pentru aceste funcţii de procuror de rang înalt. În primul rând, este funcţia vacantă de mai mult timp de procuror şef DIICOT, sunt şi alte funcţii - şef de secţie la DIICOT, şefi de secţii la DNA, foarte importante. Am primit mai multe semnale de-a lungul timpului cum că nu e în regulă că un ministru USR sau eu în special aş putea coordona această activitate şi că nu ar trebui să o fac eu, ar trebui să o facă altcineva, pentru a avea un deznodământ dinainte ştiut. Au fost semnale foarte clare în acest sens. Nu am spus lucrurile acestea răspicat, dar dacă lucrurile se desfăşoară într-o anumită cronologie şi se confirmă toate aceste lucruri, concluziile le putem trage", a declarat Stelian Ion, la Ministerul Justiţiei, conform Agerpres.ro.

El a adăugat că procedura de selecţie ar trebui să fie una transparentă şi în care instituţiile să dialogheze, conform Agerpres.ro.

"Este mai degrabă vorba nu despre un partid anume, este vorba despre maniera în care se discută. Eu văd această procedură ca una care trebuie să fie transparentă, una în care trebuie să colaboreze instituţiile, să dialogheze, pe cât le permite atribuţia legală, şi la finalul procedurii să fie nişte propuneri care să fie şi acceptate de preşedinte, care este cel care are ultimul cuvânt, să aibă şi girul Secţiei pentru procurori", a spus ministrul Justiţiei.

Stelian Ion le-a transmis magistraţilor să nu accepte niciodată "semnale politice de niciun fel în activitatea pe care o desfăşoară".

"Mesajul meu pentru procurori este acela să fie încrezători în activitatea lor, în forţele proprii, să nu accepte niciodată semnale politice de niciun fel în activitatea pe care o desfăşoară. Noi, politicienii, suntem datori să le oferim tot sprijinul magistraţilor, nu doar procurorilor ci şi judecătorilor, să le oferim ce au nevoie din punct de vedere logistic pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii de independenţă, imparţialitate. De aceea este foarte important ca la rectificarea bugetară, oricine ar fi ministru, să se aloce supele pe care le-am solicitat", a afirmat ministrul.

Ministerul Justiției: 11 candidaturi pentru funcșiile vacante de conducere din Parchetul General, DNA și DIICOT

Ministerul Justiţiei a anunţat că au fost înregistrate 11 candidaturi pentru funcţiile vacante de conducere din Parchetul General, DNA şi DIICOT

"Comisia de verificare a îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere anunţată la data de 28.07.2021 constată ca, la expirarea termenului limită pentru depunerea cererilor de înscriere şi a tuturor înscrisurilor prevăzute în Anunţ (01.09.2021, ora 17,00), un număr de 11 procurori şi-au depus candidaturile pentru funcţiile de conducere vacante de la PICCJ, DNA şi DIICOT", se menţionează într-un anunţ publicat pe site-ul MJ.

La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru funcţia de procuror şef al Secţiei de resurse umane şi documentare a fost înregistrată o singură candidatură - Cătălin Andrei Popescu.

Pentru funcţia de procuror şef al DIICOT şi-au depus candidatura Daniel Horodniceanu, care a mai condus instituţia între 2015 şi 2018, Oana Daniela Pâţu şi Ioana Bogdana Albani.

Ioana Bogdana Albani şi-a depus candidatura şi pentru funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT, funcţie care este vizată şi de Mihaela Larisa Iosipescu.

La DNA, Codrin Gavra candidează pentru funcţia de procuror şef adjunct. La funcţia de procuror şef secţie - Secţia de combatere a corupţiei candidează Andreea Oana Nica şi Ioan Amariei, la funcţia de procuror şef secţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie candidează Silviu Paul Dimitriu, iar la funcţia de procuror şef secţie - Secţia judiciară penală şi-a depus candidatura Monica Erika Danciu.

Ministerul Justiţiei a anunţat, pe 28 iulie, că a declanşat procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiei de procuror şef al DIICOT, post rămas vacant după ce şefa instituţiei, Giorgiana Hosu, a demisionat în septembrie 2020. De asemenea, a demarat selecţia pentru ocuparea unor funcţii de conducere din DIICOT, DNA şi Parchetul General.

Conform calendarului anunţat, selecţia se desfăşoară la sediul MJ, în perioada 28 iulie - 15 septembrie, iar cei interesaţi au putut depune cereri de înscriere până la 1 septembrie. După afişarea listei cu procurorii care îndeplinesc condiţiile de participare la selecţie, aceştia urmează să susţină interviul în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, în perioada 6 - 9 septembrie.

Ulterior, propunerile ministrului Justiţiei vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obţinerii avizului.

Sursa foto: Facebook/ Guvernul României

