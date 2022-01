Prefectul Capitalei i-a cerut lui Nicușor Dan să mențină ordinea publică în timpul grevei STB

Prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, a anunţat că i-a solicitat primarului general Nicuşor Dan, în cadrul unei întrevederi avute cu acesta, să menţină ordinea publică în contextul grevei angajaţilor Societăţii de Transport Bucureşti (STB).

"În cursul dimineţii, (...) m-am deplasat la sediul Primăriei Generale şi am avut o discuţie cu primarul general, ridicându-i problema perturbării ordinii publice şi solicitându-i să intervină şi să efectueze toate demersurile pentru menţinerea unui climat de pace socială şi ordine publică la nivelul Capitalei", a declarat Alexandra Vacaru, într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Prefecturii, potrivit Agerpres.



Ea a precizat că l-a sunat pe Nicuşor Dan de miercuri seara, pentru că avea semnale că va fi grevă a angajaţilor STB, însă acesta i-a răspuns abia joi, după ora 6,00.



Alexandra Vacaru a informat că Metrorex va suplimenta garniturile de tren între orele 16,00 şi 20,00.



"Au fost suplimentate efectivele de poliţişti şi cu Poliţie Locală pentru fluidizarea traficului şi au fost desfăşurate activităţi de informare din partea patrulelor de poliţişti şi jandarmi în staţiile de autobuz pentru a informa călătorii cu privire la suspendarea activităţii STB. Din partea Metrorex am avut susţinere şi mulţumesc conducerii pentru promptitudine, în sensul în care de aseară şi în cursul acestei dimineţi am menţinut legătura şi am pus la dispoziţia călătorilor întreaga flotă de trenuri", a informat prefectul.

Sursa foto: Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: