Weekendul 1-2 iulie se anunţă a fi un unul festiv la „Străzi deschise – Bucureşti” pe Calea Victoriei şi în cartierul Aviaţiei: cel mai mare festival internaţional de teatru de stradă din oraş, B-FIT in the Street! revine în Capitală după trei ani de pauză şi transformă Calea Victoriei şi alte locaţii centrale în scene de teatru în aer liber. Pentru prima dată în acest an, „Străzi deschise” instaurează trasee pietonale în cartierul Aviaţiei, pe strada General Ştefan Burileanu, şi aduce spectacole artistice şi evenimente recreative pe tot parcursul weekendului.

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” se desfăşoară în perioada aprilie-octombrie 2023 şi propune locuitorilor o (re)împrietenire cu oraşul în care trăiesc prin intermediul unor weekenduri pietonale în mai multe zone centrale şi din sectoare. Zonele care devin pietonale variază de la weekend la weekend, proiectul urmărind să ofere posibilitatea cât mai multor locuitori ai Capitalei să se bucure de insule de relaxare temporare în spaţiul public altminteri aglomerat al oraşului. Programul artistic de pe traseele pietonale ale evenimentului, „Străzi deschise” se desfășoară cu participarea instituțiilor de cultură, a artiștilor şi companiilor independente din Bucureşti.

Zone pietonale Străzi deschise / 1-2 iulie 2023:

• Calea Victoriei, între bulevardul Regina Elisabeta şi Splaiul Independenţei, între orele 09:00 şi 23:00;

• Strada General Ștefan Burileanu, între strada Nicolae Caranfil și strada Av. Alexandru Șerbănescu (sector 1), între orele 09:00 şi 21:00.

Program artistic Străzi deschise pe Calea Victoriei / 1-2 iulie 2023

În primul weekend din luna iulie la „Străzi deschise”, traseul pietonal de pe Calea Victoriei face parte din harta Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă B-FIT in the Street! #12 şi găzduieşte spectacole de acrobaţie aeriană nocturne, spectacole muzicale interactive şi instalaţii sonore. În plus, pietonii de pe Calea Victoriei se vor putea întâlni cu muzicieni stradali, dansatori de cabaret şi personaje fantastice care susţin, începând cu ora 18.00, spectacole itinerante în mai multe puncte de pe traseu.

Programul celei de-a douăsprezecea ediţii B-FIT in the Street! cuprinde, pe lângă evenimentele de pe Calea Victoriei, o diversitate mare de spectacole pentru toate vârstele în Piaţa Universităţii, Centrul istoric, Splaiul Independenţei şi râul Dâmboviţa, între 30 iunie şi 2 iulie 2023. Programul complet B-FIT in the Street! 2023 poate fi consultat pe site-ul festivalului fitsb.ro, un eveniment organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, alături de Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism a Municipiului Bucureşti.

Casa Filipescu-Cesianu a Muzeului Municipiului București este inclusă în programul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” cu trei expoziţii, ce își așteaptă vizitatorii în intervalul orar 10:00 – 17:30. Dintre acestea, face parte şi primul proiect expozițional al unui muzeu de antropologie urbană din România – „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute”, care prezintă evoluția raporturilor dintre generații în ultimii trei sute de ani, pentru mediul urban românesc.

Sursă foto: Străzi deschise/ ARCUB

Program artistic Străzi deschise pe strada General Ştefan Burileanu (sectorul 1) / 1-2 iulie 2023

În sectorul 1 al Capitalei, programul artistic al weekendului se va desfășura în intervalul orar 10.00-21.00 pe strada General Ștefan Burileanu, între strada Nicolae Caranfil și strada Av. Alexandru Șerbănescu.

De la momente artistice inedite, prezentate de Circul Metropolitan București, spectacole de teatru pentru copii și spectacole interactive puse în scenă de artiștii Teatrelor Excelsior și Ion Creangă, ateliere creative prietenoase cu mediul, de lectură sau de creație, organizate de DGASMB, la demonstrațiile de scrimă ale Clubului Sporturilor Tehnico Aplicative București, locuitorii sectorului 1 se vor putea bucura de un program variat adecvat publicului de toate vârstele.

Din programul weekendului 1-2 iulie în cartierul Aviaţiei, nu lipsesc activitățile sportive, zonele de joacă și mișcare, asigurate de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București

Sursă foto: Străzi deschise/ ARCUB

PROGRAM ARTISTIC „STRĂZI DESCHISE” | WEEKENDUL #9: 1-2 iulie 2023

SÂMBĂTĂ, 1 IULIE 2023

Calea Victoriei – Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu Cesianu

10:00 – 17:30 „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” // „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani” // „Povestea unei biserici de mahala. Sf. Nicolae - Udricani” – expoziții (Muzeul Municipiului București)

Piața Universității, Piața George Enescu, Muzeul Național de Artă al României, Piațeta Teatrului Odeon, Calea Victoriei, Splaiul Independenței (zona Pod Izvor – Piața Națiunile Unite), Centrul Istoric (străzile Lipscani, Gabroveni și Piața Roma)

Festivalul Internațional de Teatru de Stradă B-FIT in the Street! 2023 (ARCUB):

18:00 – 18:12 Flower Sway Poles (Italia) – spectacol de teatru de stradă: Piața Universității (zona statui)

18:00 – 18:30 Street Piano (Italia) – spectacol muzical interactiv: Muzeul Național de Artă al României (trotuar)

18:00 – 18:45 Batucada Los Vikingos (Spania) – spectacol itinerant: Piațeta Teatrului Odeon – Magazinul Muzica

18:40 – 19:20 Les Cignes (Italia) – spectacol itinerant: Piața Universității (zona statui) – Centrul Istoric:

19:00 – 19:30 Animal Fairytale (Franța) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica;

19:00 – 19:45 Dodos (Franța) – spectacol itinerant: Piațeta Teatrului Odeon – Magazinul Muzica;

19:30 – 20:15 20’Street Ballet (Franța) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica – Hotel Novotel;

19:20 – 20:00 Stilt Parrots (Țările de Jos) – spectacol itinerant: Piața Universității (zona statui) – Centrul Istoric;

20:00 – 20:12 Flower Sway Poles (Italia) – spectacol de teatru de stradă: Piața Universității (zona statui)

20:00 – 20:30 Street Piano (Italia) – spectacol muzical interactiv: Muzeul Național de Artă al României (trotuar)

20:00 – 20:45 Batucada Los Vikingos (Spania) – spectacol itinerant: Piațeta Teatrului Odeon – Magazinul Muzica

20:30 – 21:00 Animal Fairytale (Franța) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica

20:40 – 21:20 Les Cignes (Italia) – spectacol itinerant: Piața Universității (zona statui) – Centrul Istoric

21:00 – 21:45 DRiFT (Franța) – spectacol pe apă: Râul Dâmboviţa: Splaiul Independenței, Pod Izvor

20:45 – 21:30 Dodos (Franța) – spectacol itinerant: Piațeta Teatrului Odeon – Magazinul Muzica

21:00 – 21:30 Street Piano (Italia) – spectacol muzical interactiv: Muzeul Național de Artă al României (trotuar)

21:20 – 22:00 Stilt Parrots (Țările de Jos) – spectacol itinerant: Piața Universității (zona statui) – Centrul Istoric

21:15 – 22:00 20’ Street Ballet (Franța) – spectacol itinerant: Hotel Novotel – Calea Victoriei – Muzeul Naţional de Istorie a României – Piața Națiunile Unite

22:00 – 22:30 Animal Fairytale (Franța) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica

22:00 – 22:12 Flower Sway Poles (Italia) – spectacol de teatru de stradă: Piața Universității (zona statui)

21:45 – 22.30 The Whale Street (Franța) – spectacol de teatru de stradă: Calea Victoriei intersecție cu Bulevardul Regina Elisabeta – Splaiul Independenței – Piața Națiunile Unite

BIG EARS (Franța) - instalații sonore permanente, în perioada 30 iunie -2 iulie: Piața George Enescu, Piața Universității, Bulevardul Regina Elisabeta (zona Parcul Cișmigiu), Centrul Istoric (Zona Muzeul Naţional de Istorie), Splaiul Independenței.

Sectorul 1 – Str. General Ștefan Burileanu (zona cuprinsă între strada Nicolae Caranfil și strada Av. Alexandru Șerbănescu)

10:00 – 21:00 Activități sportive, zone de joacă și mișcare (PROEDUS)

10:00 – 12:00 Ne jucăm și reciclăm – atelier de creaţie (DGASMB)

10:30 – 11:30 Cei trei purceluși – piesă de teatru (Teatrul Excelsior)

11:00 – 11:30 Momente artistice (Circul Metropolitan București)

12:30 – 13:00 Momente artistice (Circul Metropolitan București)

14:00 – 16:00 Activități ART&CRAFT cu materiale reciclabile (DGASMB)

17:00 – 18:45 Călătorii muzicale – atelier interactiv (Teatrul Ion Creangă)

17:00 – 19:00 Jocurile copilăriei (DGASMB)

DUMINICĂ, 2 IULIE 2023

Calea Victoriei – Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu Cesianu

10:00 – 17:30 „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” // „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani” // „Povestea unei biserici de mahala. Sf. Nicolae-Udricani” – expoziții (Muzeul Municipiului Bucureşti)

Piața Universității, Piața George Enescu, Muzeul Național de Artă la României, Piațeta Teatrului Odeon, Calea Victoriei, Splaiul Independenței (zona Pod Izvor – Piața Națiunile Unite), Centrul Istoric (străzile Lipscani, Gabroveni și Piața Roma)

Festivalul Internațional de Teatru de Stradă B-FIT in the Street! 2023 (ARCUB):

18:00 – 18:30 Street Piano (Italia) – spectacol muzical interactiv: Muzeul Național de Artă al României (trotuar):

18:00 – 18:12 Flower Sway Poles (Italia) – spectacol de teatru de stradă: Piața Universității (zona statui)

18:30 – 19:15 Batucada Los Vikingos (Spania) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica:

18:40 – 19:20 Les Cignes (Italia) – spectacol itinerant: Piața Universității (zona statui) – Centrul Istoric

19.00 – 19.30 Animal Fairytale (Franța) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica

19:00 – 19:45 Dodos (Franța) – spectacol itinerant: Piațeta Teatrului Odeon – Magazinul Muzica

19:20 – 20:00 Stilt Parrots (Țările de Jos) – spectacol itinerant: Piața Universității (zona statui) – Centrul Istoric

19:30 – 21:00 20’ Street Ballet (Franța) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica – Hotel Novotel

20:00 – 20:30 Street Piano (Italia) – spectacol muzical interactiv: Muzeul Național de Artă al României (trotuar)

20:00 – 20:12 Flower Sway Poles (Italia) – spectacol de teatru de stradă: Piața Universității (zona statui)

20.30 – 21.00 Animal Fairytale (Franța) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica

20:40 – 21:20 Les Cignes (Italia) – spectacol itinerant Piața Universității (zona statui) – Centrul Istoric

20:45 – 21:30 Dodos (Franța) – spectacol itinerant Piațeta Teatrului Odeon – Magazinul Muzica

21:00 – 21:30 Street Piano (Italia) – spectacol muzical interactive: Muzeul Național de Artă al României (trotuar):

21:00 – 21:45 Meraviglia (Italia) – spectacol de acrobație: Piața George Enescu

21:20 – 22:00 Stilt Parrots (Țările de Jos) – spectacol itinerant: Piața Universității (zona statui) – Centrul Istoric

21:45 – 22:30 Batucada Los Vikingos (Spania) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica

22:00 – 22:12 Flower Sway Poles (Italia) – spectacol de teatru de stradă: Piața Universității (zona statui)

22.00 – 22.30 Animal Fairytale (Franța) – spectacol itinerant: Piața George Enescu – Piața Revoluției – Magazinul Muzica

BIG EARS (Franța) - instalații sonore permanente, în perioada 30 iunie - 2 iulie: Piața George Enescu, Piața Universității, Bulevardul Regina Elisabeta (zona Parcul Cișmigiu), Centrul Istoric (Zona Muzeul Naţional de Istorie), Splaiul Independenței.

Sectorul 1 – Str. General Ștefan Burileanu (zona cuprinsă între strada Nicolae Caranfil și strada Av. Alexandru Șerbănescu)

10:00 – 21:00 Activități sportive, zone de joacă și mișcare (PROEDUS)

10:00 – 13:00 Atelier de creație (DGASMB)

11:00 – 12:30 Prietenii – spectacol interactiv (Teatrul Ion Creangă)

12:00 – 13:30 Demonstrații de scrimă (Clubul Sporturilor Tehnico - Aplicative București)

14:00 – 16:00 Lectură, joacă și relaxare (DGASMB)

17:00 – 19:00 Activități creative de vară prietenoase cu mediul (DGASMB)

19:00 – 19:30 Momente artistice (Circul Metropolitan București)

20:30 – 21:00 Momente artistice (Circul Metropolitan București)

Sursa foto: Strazi Deschise/ ARCUB

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: