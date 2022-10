Europarlamentar german: Nu avem nevoie de România în UE sau în Schengen

În cursul discuțiilor privind intrarea României în spațiul Schengen, un europarlamentar german de extremă-dreapta a criticat dur țara noastră. ”Cum de nu a fost nimeni atent când o astfel de țară a intrat în UE?”, a spus el.

Eurodeputatul german Guido Reil, din grupul Identitate şi Democraţie (ID), a lansat un atac virulent la adresa României şi a Bulgariei, susţinând că cele două state nu trebuie să fie acceptate în Schengen şi că aderarea lor la UE a fost o greşeală. ''În ultimul an am fost de multe ori în România şi vreau să fiu prietenos când spun că România este Wild West-ul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România. Nu avem nevoie de România şi de Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen'', a afirmat Reil.

După această intervenţie, preşedinta de şedinţă i-a atras atenţia eurodeputatului german pentru tonul jignitor folosit şi a anunţat că o va informa pe preşedinta PE, Roberta Metsola, în vederea sancţionării lui Guido Reil.

Cu doar câteva zile în urmă, partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) a fost amendat de Bundestag cu peste 400.000 euro pentru că a acceptat donaţii financiare ilegale. Una dintre amenzi, de 133.500 euro, se referă la o campanie de afişaj în favoarea lui Guido Reil.

