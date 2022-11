Drulă: USR va decide probabil spre finalul anului 2023 dacă îl susține pe Nicușor Dan

USR va decide probabil spre finalul anului 2023 dacă îl va susţine pe Nicuşor Dan pentru un nou mandat de primar general, a declarat preşedintele partidului, Cătălin Drulă, la postul B1Tv.

"Probabil, spre finalul anului 2023 va trebui să avem această decizie. (...) Nu avem nicio ezitare. Noi am venit cu greutatea, şi credibilitatea, şi ideile noastre în spatele unui candidat independent şi contează performanţa acelui candidat. (...) Un candidat independent care a fost susţinut de USR... dacă va fi susţinut din nou la alegerile din 2024, este o decizie pe care nu o avem încă", a spus liderul USR.



El a menţionat că USR îl susţine pe Nicuşor Dan fără "şovăieli", în ce priveşte actualul mandat, dar că susţinerea pentru un nou mandat nu este "necondiţionată", deoarece sunt importante rezultatele obţinute pentru cetăţeni, conform Agerpres.ro.



"Propui un om şi îl alegi primar, ca el să obţină nişte rezultate pentru oameni. Domnul Nicuşor Dan a fost susţinut de o alianţă cu PNL şi USR, la momentul respectiv, dar este un independent. Este normal să conteze performanţa dumnealui. E foarte adevărat că a venit după un primar dezastruos, Gabriela Firea, după încă opt ani de primărie dezastruoasă, Sorin Oprescu, şi că în doi ani nu poate repara toate aceste lucruri. De aceea, prea devreme mi se pare acum să spunem dacă e un primar care a performat sau nu. Dar în primul rând eu îmi doresc pentru cetăţenii din oraşul acesta să se rezolve din problemele pe care le vedem şi să mergem în direcţia bună", a spus Cătălin Drulă.



El a adăugat că deşi PNL îi mai face "şicane" lui Nicuşor Dan în Consiliul General, dar "şi în alte părţi", USR susţine toate proiectele primarului general.



"Mai contează şi piste de bicicletă, şi linii de tramvai, şi organizarea poliţiei locale, şi parcări, şi termoficare. Toate lucrurile astea nu se pot repara nici dacă venea cel mai tare administrator din lume, nu Nicuşor Dan, în doi ani de zile. Eu am fost ministru, ştiu ce se poate face în doi ani de zile. Cred că se puteau face şi mai multe lucruri. Desigur, şi cât am fost eu ministru, în opt luni, se puteau face mai multe decât am făcut eu în opt luni. Întotdeauna există loc de mai bine, dar cred că susţinerea pentru un primar independent nu poate fi necondiţionată. Noi i-am dat această susţinere în numele - până la urmă aveam şi noi variante bune, şi USR are - în numele realizării unor lucruri. (...) Decizia o vom lua în mod responsabil, cu gândul la care poate fi soluţia pentru oraşul acesta. În mod sigur Firea nu e soluţia, Firea e problema", a mai afirmat preşedintele USR, Cătălin Drulă.



Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, în urmă cu două săptămâni, că îşi doreşte un nou mandat la alegerile din 2024. În opinia sa, liderii de dreapta au obligaţia de a nu lăsa Bucureştiul pe mâna PSD.



"În 2020 (...) am candidat într-un fel de alianţă (...) care a avut un mesaj foarte simplu: administraţia PSD a fost un dezastru la Bucureşti, trebuie să îndreptăm lucrurile. Eu cred că conjunctura din 2024 va fi asemănătoare şi cred că liderii de dreapta au această obligaţie faţă de bucureşteni de a nu lăsa Capitala pe mâna PSD-ului", a afirmat edilul general.

