Ciucă: Vom decide dacă îl vom susține pe primarul Capitalei în funcție de realizări

Organizaţia Bucureşti a PNL va trebui să gândească, până la sfârşitul lunii ianuarie, un plan în zece puncte cu termene de implementare în prima jumătate a anului viitor pentru primarul general Capitalei, Nicuşor Dan, iar în funcţie de realizările acestuia se va decide dacă îl mai sprijină sau nu în Consiliul General, a declarat preşedintele liberalilor, premierul Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

"Propun ca, până la sfârşitul lunii ianuarie, organizaţia PNL Bucureşti să gândească un plan în zece puncte pe care să-l dea primarului general cu termene precise de implementare în prima jumătate a anului viitor. (...) În funcţie de realizări, vom decide în ce măsură vom dori sau nu să-l mai sprijinim în Consiliul General", a explicat Ciucă, la şedinţa Comitetului de Coordonare al PNL Sector 3, în care urmează să fie aleasă conducerea acestei filiale.



El a susţinut că, în prezent, Bucureştiul este "un oraş blocat, confruntat cu lipsa de perspectivă, cu management cu probleme şi cu o foarte complicată constelaţie de conflicte politice".



"Va trebui să formulăm un răspuns mai clar în ceea ce priveşte administraţia Capitalei. Vă mărturisesc, cel puţin până acum, nu înţeleg întru totul poziţia PNL în Bucureşti. Suntem la Putere sau suntem în Opoziţie? La sectoare, în funcţie de personalitatea primarilor, lucrurile sunt şi ele diferite şi confuze. Toată lumea este de acord că trebuie să câştigăm Bucureştiul la alegerile următoare.

Eu aş vrea să aşez în faţa dumneavoastră o altă întrebare la care vă îndemn să reflectaţi: pentru ce vrem noi să câştigăm Bucureştiul? Un municipiu cu electorat preponderent liberal are nevoie de conducere liberală şi sunt convins că suntem cu toţii de acord cu acest lucru, dar la fel de bine sunt convins că şi dumneavoastră gândiţi că nu vom putea câştiga din nou Bucureştiul mergând doar pe ideea că dreapta trebuie să conducă. Vom putea câştiga doar dacă vom arăta că avem o viziune, un proiect pentru această capitală europeană", a transmis Nicolae Ciucă.



El a arătat că liberalii ar trebui să se concentreze mai întâi asupra obiectivelor pentru Bucureşti.



"Vă invit să inversăm cumva întrebările. Nu cu cine sau în alianţă cu ce partid vom câştiga Bucureştiul, ci pentru ce vrem să câştigăm Bucureştiul. În funcţie de răspunsul la această întrebare va trebui să ne definim şi răspunsul în raport cu actualul primar general, dar şi care este calea de urmat spre obiectivul nostru. Cu alte cuvinte, să-i spunem limpede ce aşteptăm de la el într-un interval de timp rezonabil, pentru a vedea cum mai putem coopera cu el", a punctat preşedintele PNL.



Potrivit acestuia, PNL "nu poate să devină o federaţie de organizaţii, mai mult sau mai puţin puternice, unde funcţiile în Guvern şi în administraţie se atribuie doar conform ponderii electorale".



"Performanţa politică trebuie să coexiste cu performanţa managerială. Există unele domenii din societatea românească în care PNL încă nu are un dialog extins, deşi acestea sunt extrem de importante - cultura, educaţia şi am să adaug şi sănătatea, fiind câteva exemple la care vreau să vă gândiţi în acest sens. Trebuie să avem un dialog mai activ pe această direcţie cu asociaţiile profesionale, cu think-tank-urile de prestigiu, cu personalităţile recunoscute în domeniile lor pentru a asocia PNL cu ideea de competenţă şi meritocraţie", a afirmat Ciucă.



La eveniment a participat şi secretarul general al PNL, Lucian Bode, care a susţinut că liberalii trebuie să câştige alegerile din 2024 în Bucureşti.



"Capitala trebuie să fie sub conducere liberală", a spus Bode.

