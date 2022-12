Ciucă: România merită să intre în Schengen și va intra

România merită să intre în Schengen şi va intra în acest spaţiu de liberă circulaţie, a declarat premierul Nicolae Ciucă, care a criticat din nou votul împotriva aderării ţării noastre dat în Consiliul JAI de joi, relatează Agerpres.

"La Consiliul JAI de ieri, Europa a fost împreună cu România, dar Austria a fost împotriva Europei. România a suferit o mare nedreptate, iar o nedreptate nu poate fi niciodată definitivă. O vom îndrepta şi ştiu că pentru asta am fost şi trebuie să rămânem uniţi! România a fost şi rămâne un partener european corect şi loial, un membru al Uniunii Europene care îndeplineşte toate criteriile de aderare la spaţiul Schengen. Un singur stat s-a opus - Austria, care a dat o lovitură puternică solidarităţii şi unităţii europene şi a creat o problemă europeană, care trebuie soluţionată la nivel european", a spus Ciucă, la şedinţa Comitetului de Coordonare al PNL Sector 3, în care urmează să fie aleasă conducerea acestei filiale.



El a subliniat că toate partidele democratice din România şi toate familiile politice europene au susţinut aderarea ţării noastre la Schengen până în ultima clipă.



"Argumentele noastre foarte clare şi pertinente au fost respinse în mod total nejustificat, din raţiuni de politică internă. România merită să intre în spaţiul Schengen şi România va intra în spaţiul Schengen, dar ieri României i s-a refuzat un tratament corect, un tratament echitabil, în acord cu valorile europene. Românii au îndeplinit toate obligaţiile asumate, s-au comportat exemplar şi acum se simt nedreptăţiţi şi asta pe bună dreptate. Un popor nedreptăţit are nevoie de soluţii!", a transmis prim-ministrul.



Potrivit acestuia, misiunea autorităţilor este de a continua demersurile pentru atingerea obiectivului naţional de aderare la spaţiul Schengen.



"PNL are datoria să conducă dezbaterea publică internă şi externă de aşa manieră încât să menţină încrederea românilor că suntem o parte respectată a familiei europene, care a fost solidară cu România", a completat Ciucă.



Prezent la eveniment, ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că aceia care încearcă să pună eşecul în cazul aderării României la Schengen în spatele Guvernului ar trebui "să se uite mai bine în oglindă înainte de a ridica piatra".



"Nu ne dăm bătuţi, nu este un capăt de drum, iar resemnarea este cea mai periculoasă atitudine. Mergem înainte cu fruntea sus. Cei care încearcă să pună acest eşec în spatele Guvernului ar trebui să se uite mai bine în oglindă înainte de a ridica piatra, să nu facă cumva jocul celor care şi-au propus să destabilizeze această regiune. Guvernul Nicolae Ciucă a luptat pentru acest obiectiv strategic de ţară şi va lupta în continuare. Niciun veto nu ne va putea pune la colţ", a afirmat Bode, secretar general al PNL.

