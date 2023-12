Bulgaria nu acceptă condițiile impuse pentru a intra în Schengen. Care este poziția României

Premierul bulgar Nikolai Denkov a precizat că negocierile aflate în desfăşurare cu Austria încă nu au condus la un acord final cu privire la aderarea Bulgariei la spaţiul Schengen deocamdată cu aeroporturile, relatează agenţia Novinite, conform Agerpres. România, însă, ia în calcul intrarea în spațiul de liberă circulație doar cu granițele aeriene.

Vorbind la postul bTV, Denkov a respins posibilitatea ca Bulgaria să accepte în mod exclusiv anumite reguli specifice, făcând referire la cererea guvernului austriac ca România şi Bulgaria să preia migranţi sosiţi în Austria. Premierul bulgar a subliniat că Bulgaria va aplica protocoalele europene stabilite în ce priveşte primirea migranţilor.

Reacţia sa survine după ce ministrul austriac de interne Gerhard Karner a confirmat luni că ţara sa şi-ar putea ridica veto-ul faţă de aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen deocamdată prin acceptarea lor într-un aşa-numit "Air Schengen", respectiv eliminarea controalelor doar în aeroporturi, nu şi la frontierele terestre, dar a pus o serie de condiţii acestor ţări şi Comisiei Europene.

Austria cere astfel consolidarea protecţiei frontierelor externe ale UE pentru a opri valul de migranţi, inclusiv prin alocarea în acest scop de finanţări europene suplimentare, şi preluarea de către România şi Bulgaria a solicitanţilor de azil sosiţi în Austria, în special afgani şi sirieni.

Fostul ministru bulgar de externe Nadejda Neinski a descris această ultimă condiţie pusă de Austria ca fiind "ilogică, întrucât Bulgaria şi România nu au de ce să îndeplinească vreo condiţie în plus pentru acceptarea lor în Schengen". "Ar fi o greşeală să legăm subiectul migraţiei şi refugiaţilor cu subiectul Schengen. Legătura între cele două există doar în ce priveşte controlul frontierei, ceea ce este normal", a explicat fosta titulară a MAE bulgar. În acest timp, ministrul bulgar al justiţiei, Atanas Slavov, a confirmat poziţia exprimată de premierul Denkov, reafirmând angajamentul Bulgariei numai faţă de regulile europene.

România, mai flexibilă pe tema Schengen

Nicolae Ciucă, afirmă că România va prelua migranţi din Austria pe procedura Dublin, menţionând că "nu este vorba de alte solicitări în plus, ci de ceea ce există în momentul de faţă în funcţiune". În plus, „există partea situaţiilor excepţionale, cum a fost situaţia din Italia sau din Grecia, când la nivel european s-au reunit toţi responsabilii şi s-a stabilit ca fiecare ţară să preia un număr de migranţi. Deci, acestea sunt singurele modalităţi", a spus fostul premier Nicolae Ciucă, întrebat dacă România este pregătită să accepte transportul migranţilor din Austria sub orice formă, în contextul condiţiilor impuse de această ţară pentru acceptarea aderării ţării noastre la Schengen cu graniţele aeriene.

Întrebat dacă Bucureştiul este pregătit să accepte returnarea migranţilor doar pe procedura Dublin, Ciucă a răspuns: "Despre asta este vorba în momentul de faţă, de nimic altceva în plus".

"Şi mai este un proiect pilot care se desfăşoară în România, este vorba de proiectul de la graniţa dintre Serbia şi România, prin care migranţii pot fi returnaţi într-o procedură mai rapidă de aproximativ două săptămâni", a adăugat Nicolae Ciucă. El a explicat că procedura Dublin prevede ca migranţii care au fost identificaţi ca trecând prin România şi au ajuns în Austria sau în altă ţară "să revină din ţara din care au pornit".

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că România nu se poate trezi cu o cotă mai mare de migranţi ilegal pe teritoriul său, Ciucă a răspuns: "Despre asta este vorba". Chestionat dacă Austria nu va cere transferul tuturor migranţilor, Nicolae Ciucă a spus că nu este vorba de alte solicitări în plus, ci "de ceea ce există în momentul de faţă în funcţiune. "România, încă o dată, aşa cum a îndeplinit toate solicitările şi acum doi ani, şi acum un an, şi anul acesta le respectă", a adăugat Nicolae Ciucă.

Odobescu: Intarea doar cu aeroporturile, plauzibilă

Intrarea României în Schengen întâi cu aeroporturile este un scenariu plauzibil, dar dosarul aderării ţării noastre la spaţiul european de liberă circulaţie este abordat "cu prudenţă, etapă cu etapă şi cu maximă seriozitate", a declarat ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, citată de Agerpres.

Aceasta a participat, la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Externe. Şefa diplomaţiei române a precizat că intrarea României în Schengen cu spaţiul aerian se va produce, în "cel mai apropiat scenariu", în luna martie.

"Anunţul făcut de Austria, care urmează să se materializeze şi în cadrul discuţiilor formale, este un pas important înainte, dar pentru noi este foarte important ca acest proces să continue şi îl abordăm cu prudenţă în continuare, pentru că, în momentul actual, trebuie să aşteptăm acordul parlamentului olandez pentru ridicarea veto-ului pentru Bulgaria şi după aceea putem să spunem că putem să avem o planificare în termeni procedurali a etapelor următoare", a arătat Odobescu.

În paralel, a subliniat ea, continuă discuţiile cu partea austriacă. "Ne coordonăm foarte strâns cu ministerul de Interne. Demersurile continuă la cel mai înalt nivel. Avem sprijinul tuturor statelor membre, inclusiv al preşedinţiei spaniole (a Consiliului UE - n.r.) şi al Comisiei Europene, care joacă un rol important în întregul proces", a punctat ministrul român.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: