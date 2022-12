Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că în reuniunea Consiliului European au existat discuţii despre Schengen, declarându-se optimist că în 2023 va fi încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România şi Bulgaria.

„A fost o discuţie bună. Am avut ocazia pe parcursul celor două zile să discut cu mulţi lideri. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune Schengen. De acolo afirmaţia mea că am făcut paşi în direcţia bună. Concluzia mea e simplă – toţi actorii au înţeles că avem o problemă care trebuie rezolvată. Sunt optimist şi în cursul anului 2023 sper să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România şi Bulgaria. Am prezentat faptul că România e pregătită pentru a deveni parte a Schengen. Am spus şi ceva legat de solidaritate şi unitate. România e ţară de primă linie când vine vorba de războiul din Ucraina. Ne străduim şi facem faţă”, a afirmat Klaus Iohannis, joi la Bruxelles.

El a mai spus că „noi românii aşteptăm semne clare de unitate şi solidaritate din parte UE”.

„Asta înseamnă că avem aşteptări legitime să fim primiţi în Spaţiul Schengen. Pot să vă spun că nu am fost contrazis de nimeni. Este încă un drum pe care îl avem de parcurs. Votul Austriei şi votul mixt din partea Olandei sunt probleme care trebuie încă rezolvate, dar am tras concluzia că de data aceasta pregătirea va fi mai bună, mai profundă şi se doreşte o soluţie. Eu le-am spus că dorim o soluţie în decursul anului 2023. (...) Aşteptarea mea e ca România să intre cu drepturi depline în decursul anului 2023 în Schengen”, a adăugat şeful statului.

Iohannis a mai precizat că nu au fost discuţii cu privire la un calendar concret legat de aderar, dar că acestea ar putea urma.

Sursa foto: Administrația Prezidențială

