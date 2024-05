"Dânsul are nişte lucruri de clarificat. Au trecut aproape 24 de ore de când i-am cerut public să explice legăturile cu Matei Păun, ca finanţator, fost şef de campanie, actual şef de campanie... nimeni nu înţelege. Un om cu afaceri în Belarus, în Federaţia Rusă, un om considerat apropiat. Nicuşor a spus că îşi fac vacanţele împreună. Nicuşor alege să tacă, sperând probabil că acest subiect va trece aşa cum a trecut şi mandatul dânsului, adică neobservat", a spus Burduja.



Candidatul PNL i-a reproşat lui Nicuşor Dan că în exercitarea mandatului său, dar şi în ce priveşte finanţarea campaniei şi a precampaniei, nu demonstrează transparenţa pe care a clamat-o în perioada în care făcea parte din societatea civilă.



"Domnul Nicuşor Dan este candidat independent. Nu beneficiază de resursele partidelor. Am arătat ieri că a cheltuit sume importante, undeva la 1,4 milioane lei - asta e doar ce se vede, aşa, la o primă strigare. Şi i-am cerut să clarifice sursa acestor fonduri. A menţionat la un moment dat că a avut peste o mie de donatori. Îi solicit să facă publică lista acestor donatori, în spiritul transparenţei pe care l-a clamat ani de zile în societatea civilă şi pe care nu l-a demonstrat cu nimic în mandatul de primar. (...) A spus o mie de donatori. Cert e că vorbim de 1,4 milioane lei. Cine sunt aceşti oameni? Cine este Matei Păun? Se regăseşte Matei Păun în lista de donatori? Sunt prietenii dânsului? Vrem să ştim. Cred că este dreptul nostru", a spus Burduja.



Miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, Nicuşor Dan a spus că Matei Păun nu îi finanţează campania. A mai precizat că Matei Păun i-a fost şef de campanie în 2016, dar şi că mai discuta cu acesta.



"Nu există o contribuţie financiară din partea sa", a spus edilul general.



Sebastian Burduja i-a solicitat, miercuri, primarului general Nicuşor Dan să clarifice, în termenul cel mai scurt, situaţia finanţării campaniei sale electorale şi legăturile pe care le are cu orice persoană afiliată Federaţiei Ruse, susţinând că acesta a cheltuit aproape 1,4 milioane lei în condiţiile în care este candidat independent.



"Chiar Nicuşor Dan a spus că aceste alegeri sunt despre valori. Eu nu pot sta pe margine şi să constat că în ultima perioadă se adună informaţiile publice, anchetele de presă privitoare la personajul cel mai apropiat de domnul Nicuşor Dan, care se numeşte Matei Păun. Domnul Păun are la vedere legături profunde cu spaţiul estic, cu Rusia, cu Belarus, cu investiţii de acolo. Mai mult, s-a pronunţat constant în favoarea regimului Putin", a afirmat Burduja.



El a mai susţinut că Nicuşor Dar nu acceptă o dezbatere pentru a nu da un răspuns la aceste informaţii.



"Ştim că pe outdoor a cheltuit undeva la 180.000 euro, spune dânsul, experţii spun că mult mai mult. Ştim că domnul Matei Păun i-a negociat contractul pentru spaţiile outdoor cu o companie de care este dânsul legat. Toate lucrurile astea sunt reliefate în anchetele jurnaliştilor. (...) Au făcut un calcul doar la vedere cât a cheltuit domnul Nicuşor Dan pe online. Deci, în ultimele şapte zile, discutăm de 90.000 lei şi în ultimele 30 de zile discutăm de 364.000 lei, care se adaugă la aproape 1 milion lei. Asta este doar ce a cheltuit dânsul oficial, pe persoană fizică, ca Nicuşor Dan. Este candidat independent, nu are alte surse, trebuie să ne explice de unde au venit bănuţii - 1,3 milioane lei, aproape 1,4 milioane lei", a spus Sebastian Burduja.

Sursa foto: Sebastian Burduja / Facebook