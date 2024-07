Primarul Brașovului, Dominic Fritz, acuzat de conflict de interese

Agenţia Naţională de Integritate susţine că primarul Timişoarei, Dominic Fritz, s-a aflat în conflict de interese în urmă cu patru ani, după ce ar fi luat în campania electorală un împrumut de la o persoană, iar ulterior a întocmit un act administrativ în folosul firmei reprezentate de aceasta, relatează Agerpres.

"Persoana evaluată a contractat un împrumut în campania electorală de la o persoană fizică. Ulterior, în perioada exercitării mandatului de primar, în luna noiembrie 2020, a întocmit un act administrativ în folosul societăţii reprezentate de persoana fizică, încălcând regimul juridic al conflictelor de interese. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019", a transmis ANI.

În urma anunțului făcut de ani, Fritz a reacționat spunând că „mi-au făcut și mie un dosărel” și că va ataca în instanță decizia ANI. Primarul reconfirmat în funcție consideră că „toată bizareria este menită să mi se lipească şi mie o etichetă de pătat politic'', conform unei postări a acestuia pe Facebook.

„E ca la Radio Erevan: ei spun că am participat la elaborarea unui PUZ pentru un beneficiar care mi-a împrumutat bani - doar că nu am participat, nu a fost beneficiar şi nu mi-a împrumutat mie bani. Un arhitect a elaborat documentaţia tehnică pentru PUZ-ul unui client. Acel PUZ a trecut toate etapele înainte să ajung eu primar, cu tot cu semnătura predecesorului meu. Când am preluat mandatul, lipsea doar votul din Consiliul Local”, a explicat Fritz.

„Ca să nu intre o documentaţie semnată de fostul primar în noul Consiliu, m-au rugat colegii în primele zile de mandat să semnez încă o dată referatul de aprobare care trimite documentaţia, fără să fie schimbată o virgula, în CL. Arhitectul, care nu este beneficiarul PUZ-ului cum susţine ANI, ci doar l-a elaborat pentru un client, fără să beneficieze în vreun fel de votarea sau nevotarea lui, este şi consilier local USR. A împrumutat campania de primar din 2020 cu 25.000 lei, sumă din care eu personal nu am văzut niciun leu şi care au fost restituiţi în momentul în care AEP a returnat banii de campanie (aşa se finanţează campaniile electorale în România)'', a arătat edilul Timişoarei.

Fritz: Veți auzi multe atacuri în zilele următoare. Voi ataca și eu

„Asta este povestea pe scurt. O să auziţi multe atacuri în următoarele zile. O să atac la rândul meu raportul ANI în instanţă şi nu am niciun dubiu că voi primi dreptate. O să-mi apăr onoarea şi integritatea indiferent cui i s-a pus pata pe mine. Mulţumesc că îmi sunteţi alături'', a transmis Dominic Fritz.

