Intre primele zece cele mai inalte turnuri din lume se afla si un cos de fum al unei centrale din Kazahstan, in timp ce locul 40 din top 100 este ocupat de o structura construita acum mai bine de doua secole.

Cel mai inalt turn din lume, cu o inaltime de 634 de metri, este Tokyo Sky Three din Tokyo, Japonia, potrivit datelor Consiliului Cladirilor Inalte si Habitatului Urban, o organizatie non-profit fondata in 1969 care a dezvoltat standardele internatinale pentru masurarea inaltimilor ”zgarie-norilor”.

De remarcat este ca unele dintre cladirile din topul de mai jos ”stau in picioare” inca din anii `60 ai secolului trecut. Cea mai veche astfel de structura din top 100 cele mai inalte turnuri din lume, construita in perioada 1887-1889, este Turnul Eiffel, cunoscutul obiectiv turistic din capitala Frantei, Paris. Pe ultimul loc in top 100 cele mai inalte turnuri din lume se situeaza BT Tower din Londra, cu o inaltime de 190,5 metri.

Locul 1: Tokio Sky Tree

Inaltime: 634 metri

Tara: Japonia

Oras: Tokyo

Functiune: telecomunicatii/observatie

Incepere constructie: 2008

Finalizare constructie: 2012

Proprietar: Tobu Railway Co. Ltd.

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 2: Canton Tower

Inaltime: 604 metri

Tara: China

Oras: Guangzhou

Functiune: telecomunicatii/observatie

Incepere constructie: 2005

Finalizare constructie: 2010

Proprietar: Guangzhou New TV Tower Co., Ltd.

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 3: CN Tower

Inaltime: 553,3 metri

Tara: Canada

Oras: Toronto

Functiune: telecomunicatii/observatie/retail

Incepere constructie: 1973

Finalizare constructie: 1976

Dezvoltator: Canadian National Railways

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 4: Ostankino Tower

Inaltime: 540 metri

Tara: Rusia

Oras: Moscova

Functiune: telecomunicatii/observatie

Incepere constructie: 1963

Finalizare constructie: 1967

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 5: Oriental Pearl Television Tower

Inaltime: 468 metri

Tara: China

Oras: Shanghai

Functiune: telecomunicatii/observatie

Incepere constructie: 1990

Finalizare constructie: 1995

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 6: Milad Telecomm Tower

Inaltime: 435 metri

Tara: Iran

Oras: Teheran

Functiune: telecomunicatii/observatie

Incepere constructie: 1999

Finalizare constructie: 2009

Proprietar: Municipalitatea Teheran

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 7: Menara Kuala Lumpur

Inaltime: 420,4 metri

Tara: Malaezia

Oras: Kuala Lumpur

Functiune: telecomunicatii/observatie

Incepere constructie: 1992

Finalizare constructie: 1996

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 8: Ekibastuz GRES-2

Inaltime: 419,7

Tara: Kazahstan

Oras: Ekibastuz

Functiune: industrial

Finalizare constructie: 1987

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 9: Tianjin Radio & TV Tower

Inaltime: 415,1 metri

Tara: China

Oras: Tianjin

Functiune: telecomunicatii/observatie

Incepere constructie: 1988

Finalizare constructie: 1991

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 10: Central Radio & TV Tower

Inaltime: 410,5 metri

Tara: China

Oras: Beijing

Functiune: telecomunicatii/observatie

Incepere constructie: 1987

Finalizare constructie: 1992

Sursa foto: Skyscrapercenter.com