Dintr-un total de 700.000 mp spatii de birouri prevazute a se livra in perioada 2017-2019, in Capitala, mai mult de jumatate - 56%, un total de aproximativ 390.000 mp spatii de clasa A vor fi in cladiri de spatii de birouri care vor avea gradini interioare sau terase inverzite pe acoperis, in contextul in care investitorii dispun de un landscape (element peisagistic) integrat in proiect, potrivit unui studiu ESOP l Corfac International.

In Bucuresti, cele mai multe proiecte de birouri cu gradini urbane vor fi in zona de centru-vest, care va acumula spatii de peste 180.000 mp in proiecte inverzite, precum AFI Tech Park, Campus 6, The Light, The Bridge si Business Garden Bucharest.

Potrivit unui studiu international, realizat de Universitatea din Exeter, Anglia in colaborare cu Universitatea din Groningen, Olanda si Universitatea din Queensland, Australia, plantele si zonele verzi de la birou imbunatatesc cu 15% productivitatea angajatilor. Fapt pentru care si angajatorii sunt mult mai atenti la mediul de lucru, fenomen observat si de investitorii in noua generatie de cladiri de birouri.

"in trecut, dezvoltatorii proiectelor de birouri foloseau terenul la maximum, pentru constructii si pentru locuri de parcare, rar fiind amenajate spatii verzi, si atunci alocandu-se resurse minime. Acum insa, dezvoltatorii investesc si in acest aspect, unul din doua proiecte lansate si anuntate pe piata de birouri din Bucuresti au integrate si elemente peisagistice in designul exterior, spatii inverzite cu functiuni de relaxare sau ca alternativa a spatiului de lucru, dotate cu mobilier urban", arata Alexandru Petrescu, managing partner, ESOP.

El mai arata ca "proiectele noi de birouri au prevazute si gradini interioare cu terase unde se poate bea o cafea si socializa, zone verzi cu mobilier urban si WiFi, amfiteatre in aer liber sau parcuri, prezentate ca viitoare facilitati pentru angajati, astfel incat acestia sa fie mai creativi si mai productivi, sa se poata relaxa aproape de spatiul de lucru sau chiar sa foloseasca aceste spatii inverzite pentru intalniri si networking"

In curand se vor da in folosinta birourile de la The Bridge, un proiect situat in zona Orhideea-Grozavesti, care are prevazute gradini interioare, cu dublu rol, arhitectural si de spatiu de relaxare si networking. Un spatiu verde generos va aduce si proiectul AFI Tech Park, cu o gradina interioara si o zona generoasa de atrium. Iata o lista cu poriectele prevazute cu gradini urbane anuntate sau livrate in 2017:

An livrare Nume proiect Zona Suprafata (mp) 2017 The Bridge I Grozavesti 36.871 2017 Timpuri Noi Square I Timpuri Noi 14.280 2017 Timpuri Noi Square II Timpuri Noi 20.100 2018 Campus 6 I Vasile Milea 22.200 2018 AFI Tech Park I Razoare 20.000 2018 Equilibrium I Barbu Vacarescu 20.600 2018 Oregon Park C Barbu Vacarescu 24.000 2018 The Bridge II Grozavesti 20.191 2018 Business Garden A Grozavesti 22.000 2018 Business Garden B Grozavesti 10.306 2018 Business Garden C Grozavesti 9.934 2018 The Light I Vasile Milea 21.000 2019 Timpuri Noi Square III Timpuri Noi 20.062 2019 Equilibrium II Barbu Vacarescu 19.500 2019 Campus 6 II Grozavesti 18.350 2019 Expo Business Park Expozitiei 42.000 2019 City Rose Park Expozitiei 47.000

In zona Orhideea, unul din polurile principale din zona de centru vest, in 2018 se va livra proiectul Business Garden Bucharest, care va avea de asemenea o gradina interioara in ansamblul celor 3 imobile, gradina prevazuta cu spatii de relaxare si socializare.

Tot in zona de centru-vest se afla si proiectul The Light, ce va integra o zona de birouri si o zona rezidentiala, legate de un spatiu inverzit, de relaxare si Campus 6, aflat deja intr-un stadiu avansat al constructiei, care va avea pista de alergare pe acoperis si un amfiteatru in aer liber.

Un proiect major de birouri inaugurat in acest an, Timpuri Noi Square atrage deja atentia trecatorilor din zona prin gradina exterioara si permite angajatilor primelor companii mutate aici sa se relaxeze in aer liber in spatiile special amenajate pentru socializare.

In zona de centru-nord, sunt prevazute patru mari proiecte inverzite: Oregon Park, cu gradina interioara, Equilibrium, cu un spatiu exterior amenajat pentru relaxare si cel mai nou lansat Bluerose Office Campus redenumit Expo Business Park, care are planificat un amfiteatru in aer liber, intr-o zona de parc, chiar in mijlocul viitorului complex de birouri de clasa A.

Si in tara sunt anuntate proiecte de birouri premium, care au integrate gradini urbane. Un exemplu este complexul de birouri de clasa A ISHO din Timisoara, care va avea la finalizare si un parc amenajat pe o suprafata totala de 7.500 mp, intr-un proiect cu destinatie mixta, birouri si rezidential.

