Dintr-un total de 700.000 mp spatii de birouri prevazute a se livra in perioada 2017-2019, in Capitala, mai mult de jumatate - 56%, un total de aproximativ 390.000 mp spatii de clasa A vor fi in cladiri de spatii de birouri care vor avea gradini interioare sau terase inverzite pe acoperis, in contextul in care investitorii dispun de un landscape (element peisagistic) integrat in proiect, potrivit unui studiu ESOP l Corfac International.

In Bucuresti, cele mai multe proiecte de birouri cu gradini urbane vor fi in zona de centru-vest, care va acumula spatii de peste 180.000 mp in proiecte inverzite, precum AFI Tech Park, Campus 6, The Light, The Bridge si Business Garden Bucharest. Potrivit unui studiu international, realizat de Universitatea din Exeter, Anglia in colaborare cu Universitatea din Groningen, Olanda si Universitatea din Queensland, Australia, plantele si zonele verzi de la birou imbunatatesc cu 15%...