Compania de consultanta imobiliara Colliers arata ca piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere noua (net take-up) de pana la 45.000 mp in cel de-al treilea trimestru al acestui an. Aceasta ar fi provenit in mare masura din partea companiilor de IT si BPO/SSC, inclusiv a celor nou intrate pe piata: Amazon, GoPro si Systematic.

Volumul tranzactiilor de inchiriere a fost mai mic in al treilea trimestru din 2017, comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut. Suprafata totala inchiriata – care include, pe langa inchirierile propriu-zise, renegocierile si prelungirile de contracte - a fost de aproximativ 56.000 mp, fata de 71.000 mp in 2016, ca urmare a prelungirii fazei de negociere a multor tranzactii mari. Tot in aceasta perioada, cererea noua a insumat 45.000 mp, ajungand la un total de 134.000 mp de la inceputul anului pana acum.

"In cel de-al treilea trimestru, cererea noua pentru spatii de birouri a fost corespunzatoare dinamicii pietei din Bucuresti, mai ales in conditiile in care aceasta a avut parte de trei mari intrari: Amazon, GoPro si Systematic. Cea mai mare cerere a venit, astfel, din partea companiilor de IT si BPO/SSC (business process outsourcing/shared services center) - 83% - urmate de companii cu profil energetic si industrial (6%) si de firme din sectorul de banking si asigurari (5%)", a declarat Silviu Pop, head of research in cadrul Colliers International Romania.

Statisticile inaintate de Colliers, in raportul aferent trimestrului trei din 2017, difera de cele al unui alt mare jucator din piata de spatii de birouri, CBRE, pe aceeasi perioada, care arata ca cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate - respectiv 49% - din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti. CBRE apreciaza ca ponderea de 49% reprezinta un record al ultimilor ani, in conditiile in care, trimestrial, nivelul procentual al cererii noi variaza intre 20-25%.

"Este important de subliniat ca, in pofida incetinirii activitatii de inchiriere de spatii de birouri de pana acum, cererea este in continuare foarte sanatoasa daca tinem cont ca putem atinge o cerere noua de 175.000 mp pentru intreg anul 2017", a mai spus reprezentantul Colliers. Zona Dimitrie Pompeiu a fost cea mai activa, cu o suprafata totala inchiriata de peste 20.000 mp spatii de birouri sau 36% din total, in timp ce zona CBD (Central Business District) a inregistrat 25% din totalul tranzactiilor de inchiriere, iar zona Floreasca-Barbu Vacarescu 21%.

Potrivit raportului CBRE, cererea totala din perioada iulie-septembrie 2017 s-a ridicat la 75.000 mp, cele mai active zone fiind Pipera (35%), urmata de CBD (Central Business District), cu 22%, si zonele de Centru si Vest, ambele cu cate 17% din total.

In ceea ce priveste rata de neocupare, aceasta a scazut, potrivit Colliers, ca urmare a lipsei livrarilor noi, de la 12% in primul semestru la putin peste 9% in trimestrul al treilea. Conform raportului Colliers International - Bucharest Office Market Q3 2017 - pana la finalul acestui an urmeaza a fi livrat un total de pana la 100.000 mp spatii de birouri, urmand ca in 2018 noile livrari sa insumeze peste 300.000 mp, ceea ce ar putea marca un nou maxim post-criza.

Sursa foto: Monkey Business Images / Shutterstock