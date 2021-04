River Development a semnat tranzacţia de vânzare a clădirii The Light One

River Development, dezvoltatorul celor două proiecte integrate şi cu funcţionalităţi multiple - Sema Parc şi The Light, a semnat tranzacţia de vânzare a clădirii The Light One către investitorul Uniqa Real Estate GmbH.

River Development şi Uniqa Real Estate GmbH au finalizat tranzacţia privind achiziţia clădirii de birouri The Light One, cu o suprafaţă închiriabilă totală (GLA) de 21.653 de metri pătraţi, scrie Agerpres.

"Vânzarea clădirii The Light One ne va permite dezvoltarea viitoare a celorlalte proiecte, pe care le avem în Sema Parc şi The Light", a afirmat Ion Rădulea, fondator şi CEO al River Development, dezvoltatorul proiectului Sema Parc.

The Light One este o clădire de birouri de Clasa A, situată în Bucureşti pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6Q. Are o suprafaţă construită de 32.500 mp şi o structură de 2 subsoluri, 10 etaje şi un etaj tehnic. Clădirea este certificată cu calificativul BREEAM Excellent şi are un portofoliu de chiriaşi premium.

Printre companiile care îşi au sediul în The Light One se numără: Regina Maria, cu cel mai mare centru de pediatrie din ţară şi Kinetic, care asigură servicii de kinetoterapie şi recuperare medicală pentru copii şi adulţi, Banca Transilvania, Comdata, Vego Holding, ON Semiconductor, Manpower Group, Sweat Concept.

The Light One este prima construită din tot ansamblul The Light, care va îngloba, la finalul proiectului trei clădiri de birouri distincte - The Light One, The Light Two şi The Light Three, la care se adaugă segmentul rezidenţial The Light Home şi facilităţile conexe.

Consultanţii juridici în legătură cu tranzacţia au fost Biriş Goran SPARL (de partea vânzătorului) şi Schoenherr (de partea cumpărătorului).

River Development este un dezvoltator imobiliar cu capital românesc, cu activitate de peste 15 ani pe piaţa locală. River Development dezvoltă proiectele imobiliare Sema Parc şi The Light, ambele aflate în zona central vestică a capitalei şi în diferite stadii de dezvoltare.

Uniqa este al doilea grup de asigurări ca mărime în Austria, cu o cotă de piaţă de peste 21%. Uniqa este activă în 15 pieţe din regiunea Europei Centrale şi de Est. Compania sa specializată în managementul activelor, Uniqa Real Estate Management GmbH gestionează active de peste 2,8 miliarde euro, constând în proprietăţi imobiliare în Austria şi regiunea Europei Centrale şi de Est.

