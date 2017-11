River Development, companie controlata Ion Radulea, a dat startul lucrarilor de constructie la un nou proiect de birouri de clasa A situat in zona Politehnica, pe terenul fostei fabrici Pumac, unde are in plan pana in 2019 sa ridice 21.000 metri patrati de spatii de birouri. De asemenea, omul de afaceri doreste sa contruiasca si 1.200 de locuinte, pe 15.000 metri patrati, in aceeasi perioada pe acelasi teren.

"In cadrul acestui proiect, luam in calcul demararea unei faze de rezidential preconizata a incepe in perioada 2018-2019. In ceea ce priveste vecinii nostri, mai degraba decat constructii concurente, credem ca exista suficient potential de dezvoltare pentru a deservi cererea in crestere pentru aceasta zona. The Light este plasat langa statia de metrou Politehnica, avand foarte bune conexiuni rutiere si mijloace de transport in comun, facilitati de retail si alte puncte de interes", a declarat Ion Radulea (foto).

El arata ca locuintele construite pe terenul fostei fabrici Pumac vor fi situate la un nivel de calitate peste Prima Casa, iar suprafata acestora va fi in medie de 80-90 de metri patrati. "Constructia apartamentelor cel mai probabil va incepe spre sfarsitul constructiei primei cladiri de spatii de birouri din proiectul The Light. La un moment dat, cele doua segmente, de office si rezidential, se vor dezvolta simultan, dar pentru a avea o buna vanzare a apartamentelor trebuie sa cream mai intai o masa critica de oameni care sa lucreze in aceste spatii de birouri".

Omul de afaceri subliniaza ca si Sema Parc va beneficia de o componenta de rezidential, unde va dezvolta aproximativ 1.400 de apartamente. "Nu asteptam decat momentul optim pentru acest lucru. Nu dorim sa construim speculativ, asa cum fac majoritatea dezvoltatorilor rezidentiali in acest moment. De exemplu, cumpara un teren de 1.000-2.000 de metri patrati si construiesc 100 de apartamente si vand repede", a spus Ion Radulea.

Seful River Development nu a legat "momentul optim" asteptat cu evolutia creditarii Prima Casa. "Daca ne-am fi luat dupa creditare, ar fi trebuit ca inca de anul trecut sa fi inceput constructia apartamentelor si sa fi prins foarte puternic Prima Casa. Suntem interesati si acest program, dar nu ne adresam acestuia in mod special".

Pe langa cladirea The Light, compania mai are in dezvoltare, in acest moment, o suprafata de 26.600 mp birouri de clasa A (cladirile Paris si Berlin) dupa livrarea a 14.500 mp (cladirea Bruxelles) din proiectul Sema Office, situate langa statia de metrou Petrache Poenaru, planificate a fi livrate spre finalul anului 2017-mijlocul anului 2018. "In perioada 2009-2017 am livrat cca 60.000 mp birouri si ne propunem in perioada 2017-2019 sa livram circa 47.000 mp de birouri de clasa A pe piata dezvoltarilor din zona centru-vest a Bucurestiului.

Valoarea totala a investitiei in cladirea The Light se va ridica la aproximativ 33,5 milioane de euro, iar pentru intreg proiectul, inclusiv si segmentul de rezidential, Ion Radulea a inaintat cifra de 150 milioane de euro, bani care vor fi obtinuti din equity (20-25%) si finantare bancara.

"Veniturile din chirii la spatii de birouri ne vor ajuta sa dam startul segmentului de rezidential. Deocamdata, nu am estimat valoarea investitiei pe spatii de birouri si segmentul de rezidential, dar va fi de aproximativ 150 de milioane de euro. In tot proiectul de pe terenul Pumac putem sa construim 145.000 mp, la un CUT de 4,5", a incheiat Ion Radulea.