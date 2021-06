Proprietarii de centre comerciale caută acum retaileri care pot dovedi o anduranță mai mare

În timpul centrele comerciale au fost printre cele mai afectate destinații urbane din cauza restricțiilor de circulație a populației și a impunerii unor măsuri sanitare fără precedent, ceea ce a avut imediat reducerea numărului de clienți care au vizitat magazinele brandurilor chiriașe.

În condițiile în care traficul în centrele comerciale a scăzut drastic, afacerile multor magazine au avut de suferit, iar în unele cazuri retailerii chiriași au trebuit să tragă obloanele, ori să se mute.

Centrele care au avut astfel probleme au fost cele care au avut un mix de clienți care nu performau foarte bine nici înainte de pandemie. Astfel, alegerea chiriașilor a deveni și mai importantă în pandemie.

Potrivit Doiniței Ilie, MRICS, Leasing Manager Colosseum Mall, această perioadă a fost una care a dus la o selecție mult mai atentă a chiriașilor, dar și la o întărire a parteneriatelor dintre proprietarii centrelor comerciale și chiriașii lor.

„Pandemia a creat o situație neașteptată, dar a fost și prilejul de a întări și mai mult relațiile cu chiriașii noștri existenți. Proprietarii de centre comerciale au efectuat analize suplimentare referitoare la riscurile din această perioadă. Analizele au devenit tot mai complexe. S-a efectuat o recalibrare a tuturor termenilor care există în fiecare proprietate.

Citeste si: Merita sa investesti intr-un magazin de tip pop-up?

Ceea ce am făcut noi a fost să acordăm o atenție suplimentară asupra chiriașilor pe care ni-i alegem ca parteneri. Nu avem contracte pe termen scurt. Un alt lucru pe care am fost nevoiți să-l facem a fost acela să acordăm o atenție sporită asupra modului de selecție a acestor chiriași, pentru că acum trebuie să fim mai atenți și să alegem brandurile care au o anduranță mai mare, o reziliență mai mare. Drept dovadă am avut companii care nu doar că au rezistat, dar au revenit la nivelul din pre-pandemie”, a explicat Doinița Ilie.

Colosseum Mall este situat pe Șoseaua Chitilei 284, în nordul Capitalei. Procesul de închiriere a noilor spații comerciale din Colosseum Mall avansează și atinge un procent de peste 85%. Următoarea investiție a dezvoltatorului Colosseum va fi demararea primului proiect rezidențial amplasat chiar în proximitatea centrului comercial, ce va cuprinde 650 de apartamente și 3500 mp de noi spații comerciale.

Doinița Ilie a participat la conferința „reConstruct Este piața imobiliară pregătită să revină la normal?” , organizată de Wall-street.ro în parteneriat cu Vastint și Cordia, și cu susținerea SVN România, Genesis Property, Colosseum, Alesonor și Cushman & Wakefield | Echinox.

Citeste si: Brandul de încălțăminte CCC va deschide un magazin într-un mall din...

Sursa foto: Colosseum Mall

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: