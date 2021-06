Ce bugete se laudă românii că au pentru achiziția unei locuințe

Prețurile locuințelor sunt în creștere, iar cei mai mulți români și-au ajustat bugetele, dar planurile celor mai mulți potențiali cumpărători nu par să întrunească pretențiile celor care au apartamente la vânzare, cei mai mulți dintre cei care au cumpărat deja o locuință, îndreptându-se către segmentele mai ieftine.

Imobiliare.ro a derulat, pe parcursul lunii mai a acestui an, un studiu de piață menit să ilustreze preferințele și comportamentul cumpărătorilor de locuințe pe fondul epidemiei de Covid-19. Studiul a fost realizat de compania de cercetare Unlock Research la solicitarea Imobiliare.ro. Dintre cei care au participat la studiu, 36,5% au cumpărat o locuință (apartament sau casă/vilă) în ultimul an, în vreme ce restul de 63,5% intenționează să facă o asemenea achiziție în următoarele șase luni. De menționat este că, potrivit datelor furnizate de compania de cercetare, unul din patru români declară, în mod spontan, că achiziția unei locuințe reprezintă un obiectiv principal pentru 2021.

Per ansamblu, studiul menționat a relevat că persoanele care au achiziționat în ultimul an o locuință în zona marilor orașe s-au orientat în principal spre apartamente cu două camere, amplasate în clădiri finalizate înainte de anul 2015, bugetele de achiziție situându-se, în majoritatea cazurilor, sub 60.000 de euro.

„Pe de altă parte, cei care au de gând să cumpere o locuință în perioada următoare sunt interesați mai degrabă de imobile noi, mai ales case/vile și au la dispoziție bugete mai mari. 32% dintre respondenți dispun de bani din resurse proprii pentru o achiziție, în vreme ce 60% au nevoie de o finanțare bancară, iar 8% ar fi interesați de sistemul de rate la dezvoltator”, declaraă, într-un comunicat remis redacției, Daniel Crainic, director marketing Imobiliare.ro.

Dintre tendințele majore în materie de locuire reperabile în contextul epidemiei de Covid-19, de menționat este dorința de a locui mai aproape de natură, inclusiv în comunități situate în afara marilor orașe.

51% dintre București vor apartamente până în 80.000 de euro

În zona Capitalei, 57,5% dintre cei chestionați sunt potențiali cumpărători, în vreme ce 42,5% au încheiat deja o tranzacție – 70% din totalul achizițiilor fiind pentru uzul personal, 15% în scop investițional, iar 15% pentru altă persoană (cum ar fi un membru al familiei). Din totalul respondenților, 9% au declarat că au achiziționat/intenționează să achiziționeze un apartament cu 2 camere, 35%, o casă, 19%, un apartament cu 3 camere, 7%, o garsonieră, iar 28%, un apartament cu 4 camere sau mai mult. Imobilele mai noi de 2015 sunt preferate de 66,2% dintre locuitorii marilor orașe.

Ca buget, 6% dintre aceștia se situează sub 40.000 de euro, 22%, între 40.001 și 60.000 de euro, 33%, între 60.001 și 80.000 de euro, 19%, între 80.001 și 100.000 de euro, iar 20% depășesc 100.000 de euro.

O treime dintre brașoveni ar plăti între 60.000 și 80.000 de euro

În orașul de la poalele Tâmpei (și împrejurimi), 74,5% dintre cei intervievați sunt persoane care ar dori să facă o achiziție în perioada următoare, în vreme ce 25,5% au făcut deja asta; 69% dintre tranzacții au în vedere uzul personal, 15%, o investiție, iar 16%, sunt în beneficiul unei alte persoane. 11% dintre clienții din zona Brașovului au avut/au în vedere un apartament cu 2 camere, 38%, o casă, 16%, un apartament cu 3 camere, 4%, o garsonieră, iar 31%, un apartament cu 4 camere sau mai mult.

Imobilele finalizate după 2015 sunt preferate în proporție de 67,3%, iar bugetele sunt distribuite în felul următor: 11% sub 40.000 de euro, 27% între 40.001 și 60.000 de euro, 33% între 60.001 și 80.000 de euro, 15% între 80.001 și 100.000 de euro, iar 15% peste 100.000 de euro.

Clujul are cei mai mulți potențiali cumpărători cu planuri de pe 100.000 de euro

În capitala Transilvaniei, 62% dintre respondenți sunt potențiali cumpărători, iar 38% au devenit deja proprietari – în condițiile în care 76% dintre tranzacții au fost pentru uzul personal, 19%, în scop investițional, iar 5%, pentru altă persoană. 7% dintre clienții din această zonă a țării au avut/au în vedere un apartament cu 2 camere, 29%, o casă, 31%, un apartament cu 3 camere, 5%, o locuință monocamerală, iar 28%, un apartament cu 4 camere sau mai mult. Construcțiile finalizate după 2015 sunt preferate de 63,8% dintre clienți.

Circa 5% dintre respondenți au avut/au bugete mai mici de 40.000 de euro, 24% se încadrează între 40.001 și 60.000 de euro, 22%, între 60.001 și 80.000 de euro, 24%, între 80.001 și 100.000 de euro, iar 24% depășesc 100.000 de euro.

Cei mai mulți constănțeni vor apartamente între 40.000 și 100.000 de euro

În orașul de la malul mării, 64,4% dintre participanții la studiu sunt persoane care doresc să achiziționeze o locuință anul acesta, în vreme ce 35,6% au făcut deja acest lucru în ultimul an; 61% dintre tranzacții au avut/au ca scop uzul personal, 27%, o investiție, iar 12%, beneficiul altei persoane. 5% dintre cei intervievați au optat/vor opta pentru un apartament cu 2 camere, 41%, pentru o casă, 17%, pentru un apartament cu 3 camere, 5%, pentru o garsonieră, iar 32%, pentru un apartament cu 4 camere sau mai mult. Per ansamblu, preferințele cumpărătorilor se îndreaptă, în proporție de 66%, spre imobile mai noi de 2015.

Puterea de cumpărare este împărțită astfel: 5% sub 40.000 de euro, 31% între 40.001 și 60.000 de euro, 29% între 60.001 și 80.000 de euro, 15% între 80.001 și 100.000 de euro, iar 20% peste 100.000 de euro.

În Iași, doar 2% ar plăti peste 100.000 de euro

În capitala Moldovei, 73,2% din totalul celor intervievați sunt potențiali cumpărători, în vreme ce 26,8% au trecut deja printr-o tranzacție imobiliară în ultimul an; 70% dintre achiziții au vizat/vizează uzul personal, 16%, o investiție, iar 15% se fac în beneficiul altor persoane. Din punctul de vedere al dimensiunii locuinței, 5% dintre clienți vor un apartament cu 2 camere, 39%, o casă, 17%, un apartament cu 3 camere, 2%, o garsonieră, iar 37%, un apartament cu 4 camere și peste. Imobilele mai noi sunt preferate în proporție de 62,2%.

Circa 15% dintre clienți dispun de până la 40.000 de euro, 30% au între 40.001 și 60.000 de euro, 38%, între 60.001 și 80.000 de euro, 15%, între 80.001 și 100.000 de euro, iar 2%, peste 100.000 de euro.

În Timișoara, 62% dintre potențialii cumpărători caută apartamente între 60.000 și 100.000

În zona Timișoarei, 72,3% dintre persoanele intervievate sunt potențiali cumpărători, iar restul de 27,7% au făcut deja o achiziție – 77% dintre tranzacții având ca scop uzul personal, 9%, o investiție, iar 15% fiind în beneficiul altei persohttps://www.wall-street.ro/articol/Real-Estate/272897/imobiliare-ro-preturile-apartamentelor-au-intrat-intr-o-etapa-clara-de-crestere.htmlane. 9% dintre clienții din această zonă a țării au fost/sunt interesați de apartamente cu 2 camere, 30%, de o casă, 11%, de un apartament cu 3 camere, 9%, de o garsonieră, iar 43%, de un apartament cu 4 camere sau mai mult.

Imobilele noi atrag atenția a 63,8% dintre cumpărători, iar bugetele sunt defalcate în felul următor: 15% sub 40.000 de euro, 15% între 40.001 și 60.000 de euro, 30% între 60.001 și 80.000 de euro, 32% între 80.001 și 100.000 de euro, iar 9% peste 100.000 de euro.

Majoritatea cumpărătorilor au colaborat/ar colabora cu un agent imobiliar

Studiul desfășurat de Imobiliare.ro mai relevă că 53% dintre cei care au achiziționat o proprietate în ultimul an au lucrat cu un agent imobiliar, în vreme ce un procent similar (tot 53%) dintre potențialii cumpărători sunt interesați de o asemenea colaborare. Dintre cei care au beneficiat deja de serviciile unui broker, doar 9% nu au fost satisfăcuți, în vreme ce 57% au fost satisfăcuți, iar 35% s-au declarat neutri în această privință. Motivele menționate pentru colaborarea cu un agent imobiliar au fost, în ordinea importanței relevate de răspunsurile participanților, următoarele: economia de timp, ajutorul acordat în procesul de întocmire a actelor, facilitarea accesului la cât mai multe proprietăți din piață, consilierea oferită cu privire la calitatea proprietății, timpul economisit în contactarea vânzătorilor și ajutorul acordat în procesul de negociere.

90% dintre respondenți au venituri medii și peste medie

Dintre participanții la studiu, 55% au fost femei, iar 45%, bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani (10%), între 26 și 35 de ani (41%), între 36 și 45 de ani (29%) și, respectiv, între 46 și 55 de ani (20%). 57% dintre respondenți au declarat că sunt căsătoriți, în vreme ce 22% locuiesc cu părinții, 17% locuiesc singuri, iar 4%, sunt divorțați/văduvi. Din punctul de vedere al repartiției geografice, 50% dintre persoanele intervievate sunt din zona Bucureștiului, 10% din Cluj-Napoca și împrejurimi, 10% din zona Constanței, 14% din Iași și împrejurimi, 8% din zona Timișoarei, iar 9% din Brașov și localitățile învecinate.

În ceea ce privește nivelul de educație, 78% dintre respondenți au studii superioare, 22% au studii medii și doar 1%, studii sub medie. Majoritatea participanților la studiu au o situație solidă din punct de vedere financiar: 46% au venituri ridicate (peste 3.500 de lei per membru de familie), 42% au venituri medii (între 1.500 și 3.500 de lei de persoană), iar doar 3% au venituri scăzute (sub 1.500 de lei de persoană) – în vreme ce 10% nu au răspuns la această întrebare.

