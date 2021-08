Mandachi, după ce a început afaceri în Dubai: Ești tratat ca un demnitar, dacă investești la ei

Ștefan Mandachi, antreprenorul care a fondat lanțul de restaurante Spartan, a anunțat de curând înființarea unei agenții imobiliare în Dubai, vizând investitorii români care caută noi obiective de investiții imobiliare în Emirate.

L-am contactat să vedem care a fost motivația de a investi în Emirate și cum vede cele două țări, atât din prisma investițiilor, dar și a pieței imobiliare.

Omul de afaceri ne-a dezvăluit că acolo a învățat tot ce-i trebuia pentru a demara afacerile la care s-a înhămat ulterior, inclusiv rețeaua de restaurante.

„Călătoresc în Dubai de trei ori pe an începând cu 2013. În Dubai sunt cele mai multe francize americane cu restaurante, așa că, atunci când eram la început cu franciza Spartan, veneam și luam notițe, mă autoeducam. Filmam, mă holbăm în bucătării, notam proceduri, analizam cromatica. Efectiv, eram cu caietele după mine.

Nicăieri în Europa nu există un oraș care să grupeze atâtea branduri internaționale, cu mai mult de 500 unități francizate/brand. M-a fascinat din primul moment evoluția Dubaiului și am studiat istoria emiratului. Am fost uluit cum se mișcă lucrurile la ei în comparație cu viteza de melc de la noi”, a declarat, pentru wall-street.ro, Ștefan Mandachi.

După ce rețeaua de restaurante și-a câștigat locul pe piață, omul de afaceri a decis să-și diversifice portofoliul. Una dintre deciziile importante a fost luată în 2020, când s-a hotărât să dezvolte prima franciză imobiliară din România, înregistrând marca Hollywood Villas.

„Mi-am făcut 'școlarizarea' tot în Dubai, la Cavali Villas, Trump, Damac, Fendi, toate cartierele premium din Dubai. Apoi, am început construcția caselor în România, evident, conectat la piața din Dubai, care era sub lupa mea de doi ani.

În urma discuțiilor cu un antreprenor român, vechi prieten, stabilit în Dubai, Marius Pîslaru, am decis să achiziționam imobile în mai multe zone. Apoi, era limpede că puteam să facilităm tuturor românilor achiziția de imobile, apartamente, case, penthouse-uri, hoteluri. El este cel mai bun broker din Dubai. De departe cel mai bun, în opinia mea. Ne-am asociat amândoi în cadrul companiei Mandachi Dubai, avem o echipă puternică și ne apucăm de muncă. Scurt. Vrei să investești banii în imobilele din Dubai, noi suntem pe baricade”, ne-a povestit antreprenorul.

Ce oferă Dubai în plus față de România?

Mandachi Imobiliare Dubai a devenit activ, iar printre printre principalele motive pentru care antreprenorul a ales să deschidă o astfel de afacere în Dubai se numără faptul că nu există taxe pe proprietăţi, investiţii şi pe veniturile imobiliare rezidențiale, nici limitări pentru transferurile bancare în afara Emiratelor Arabe Unite.

Totodată, economia din Dubai se află pe locul 5 în topul celor mai puternice din lume, infrastructura este excelentă şi favorizează dezvoltarea continuă a economiei şi, implicit, a nivelului de trai.

Piaţa imobiliară este stabilă şi matură, fiind una dintre cele mai sigure din lume, pentru investiţii și este susţinută de către guvern, fiind adoptate o serie de măsuri care să încurajeze investiţiile imobiliare şi să rezolve litigiile rapid, corect şi eficient. Prin urmare, cei care investesc în imobiliare spre închiriere, de exemplu, se bucură de susţinerea statului prin taxe reduse, faţă de alte tipuri afaceri.

Dar dincolo de toate aceste motive, Ștefan Mandachi subliniază diferențele fundamentale dintre România și Dubai, nu numai prin prisma atractivității investițiilor, ci prin modul în care cele două state încurajează și susțin investitorii.

În România, dacă nu « cooperezi » cu corupții, totul încetinește.

Ștefan Mandachi

„Diferența fundamentală între România și Dubai este dată de corupție, birocrație, predictibilitate și stabilitate. În România, dacă nu « cooperezi » cu corupții, totul încetinește. Pentru o hârtie, îți pierzi mințile. Dacă ești corect, ești considerat nebun la noi. Nu de puține ori mi s-a spus că sunt nebun pentru că sunt prea corect”, a mai spus antreprenorul.

La noi, funcționarul este stăpân pe plantație. În Dubai nu există așa ceva.

Ștefan Mandachi

Și legislația este mai încurajatoare

Acesta a explicat și care este diferența în ceea ce privește sprijinul oferit de cele două state în ceea ce privește legislația, dar ce este cel mai important, modul în care sunt priviți investitorii.

„Ești tratat ca un demnitar, dacă investești banii la ei.”

Ștefan Mandachi, despre deschidere celor din Dubai față de investitori.

„La noi, de pildă, s-a schimbat legislația în ceea ce privește TVA în raport cu metri pătrați pe ultima sută de metri. Noi aveam case de vânzare mai mari de 120 mp, dar printr-o ordonanță. Guvernul a schimbat regula jocului pe ultima sută de metri și a menținut majorat TVA pentru încă un an. În Dubai se face un PUZ, apoi se poate construi fără impedimente, fără să fii nevoit să te izbești de birocrație.

Dubai te invită să investești, îți creează o serie de facilități de investitor. Inclusiv viză de investitor. Ești tratat ca un demnitar, dacă investești banii la ei. La noi, cum sunt tratați investitorii?”, a punctat Ștefan Mandachi.

Dubai are planul făcut până în 2040, la noi e pe bâjbâite

Proprietarul Spartan a mai făcut referire și la predictibilitatea oferită de mediul de afaceri din Dubai, dată fiind implicarea Guvernului în crearea unei stabilități ridicate față de mediul investițional.

„Din februarie au crescut prețurile la imobile cu 40%. Randamentul este foarte bun. Există o stabilitate a prețului la materiale. La noi a explodat. Acolo nu. Guvernul lor are tot interesul să creeze stabilitate pentru investitori. În plus, o altă diferență: Dubai are un plan până în 2040, coerent, clar. La noi există plan pentru 2040? Acolo este clar și la obiect, la noi e pe bâjbâite. Dacă mediul antreprenorial nu are predictibilitate, nu-și poate face strategia. Și unde nu e strategie, e doar gălăgie.” ne-a mai spus Ștefan Mandachi.

Planuri mari pentru Mandachi Imobiliare Dubai

Cât despre obiectivele de afaceri din Dubai, Mandachi ne-a spus că are planuri mari, dar în prima fază se va concentra pe câștigarea încrederii clienților.

„Ne-am trasat obiective, evident. Putem intermedia vânzarea de imobile de la 75.000 euro, până la 100.000.000 euro și chiar mai mult. În Dubai, The sky is the limit.

În primă fază vrem să atragem cât mai mulți clienți români care să verifice serviciile pe care le oferim. Să se convingă de seriozitatea noastră. Cel mai bun marketing ni-l vor face clienții care contractează și se conving că, din momentul în care ajung la aeroport și până când pleacă în geantă cu contractul de vânzare cumpărare, totul a fost impecabil.

Deci, obiectivul principal nu este să vindem mult, ci să oferim un serviciu ireproșabil. Apoi, vom face istorie și cu vânzările. Serviciile profesioniste sunt cea mai bună carte de vizită în Dubai”, a conchis omul de afaceri.

Dubai pare să fie tot mai interesant pentru investitorii români. În luna iunie scriam despre o altă afacere care a debutat chiar în 2020, a unei agenții imobiliare care îi ajută pe clienții din România să-și cumpere locuințe doar cu pașaportul.

Cu siguranță, antreprenorii români sunt tot mai atrași de beneficiile și de potențialul oferit de Emirate.

