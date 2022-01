De la competitori la aliați – operatorii de spații flexibile devin partenerii proprietarilor de clădiri de birouri

Conceptul de spații flexibile este prezent în România de câțiva ani, dar încă este o nișă relativ mică pe piața spațiilor de birouri. Cu toate acestea, contextul pandemic a transformat relația dintre operatorii de astfel de spații și proprietarii de clădiri de birouri, în condițiile în care cei dintâi pot atrage clienți pentru spațiile rămase goale în pandemie.

Restricțiile impuse de autorități i-au forțat pe angajatori să apeleze la munca de acasă ca modalitate de a-și continua activitatea. Foarte mulți români s-au obișnuit cu această formă de muncă, mai ales în domeniile în care munca de acasă nu a reprezentat o scădere a productivității.

În aceste condiții, revenirea la birou în același mod ca în perioada pre-pandemică a devenit improbabilă. O bună parte dintre companiile care și-au rechemat oamenii la birou nu au făcut-o nici ele la capacitate maximă, recurgând la stilul de muncă hibrid, în care angajații trebuie să vină doar câteva zile pe săptămână. Prin urmare, necesarul de spații de birouri a scăzut, ceea ce a dus la o scădere a gradului de neocupare.

În unele clădiri de birouri, rata de neocupare a mai scăzut, dar asta a însemnat schimbarea condițiilor oferite chiriașilor. Fie că vorbim de îmbunătățirea condițiilor, a dotărilor spațiilor de birouri, fie că vorbim de reducerea nivelului chiriilor sau de oferirea a altor beneficii, proprietarii de clădiri de birouri au fost nevoiți să facă anumite concesii sau să depună efort suplimentar pentru a nu rămâne cu spațiile goale.

Deși piața birourilor, în general, a avut de suferit în această perioadă, nișa spațiilor flexibile nu a resimțit șocul la fel de puternic. Chiar dacă la începutul anului 2020 au fost afectați și operatorii de spații flexibile, din cauza lockdown-ului complet instaurat de autorități, pe parcurs, situația acestora s-a îmbunătățit.

Șerban Marghescu, City Lead al Mindspace România, operator de spații de birouri flexibile, a declarat, în cadrul emisiunii constructIMO, că interesul pentru astfel de spații de lucru s-a dublat în 2021 față de anul 2019.

„Față de 2019, când aveam noi mai mult lucru pentru a face companiile să ne viziteze, să vadă măcar ce facem, ce se întâmplă la noi, azi este un pic invers. Noi suntem cei căutați. De altfel, și brokerii imobiliari ne aduc și ei mai mulți clienți.

Dacă înainte brokerii se luptau să-i convingă pe clienți să analizeze și o variantă de birou flexibil, acum companiile sunt cele care le cer brokerilor să le includă măcar o variantă de birou flexibil, pe lângă cele 3-4 variante clasice”, ne-a explicat Șerban Marghescu.

Potrivit reprezentantului Mindspace, dacă în 2019 doar 3 din 10 companii se arătau interesate de spațiile flexibile, în prezent, ponderea a crescut la 6 din 10 companii. Practic o dublare a interesului venit din partea companiilor față de varianta de a închiria un spațiu flexibil. Interesul cel mai mare este arătat de companiile nou intrate pe piață.

Totodată, Șerban Marghescu ne-a mai spus că, în prezent, Mindspace deține două astfel de spații, unul la Piața Victoriei (circa 2.000 mp) și celălalt în zona Pipera (4.500), iar gradul de ocupare a revenit la nivelul din 2019, spațiul din Victoriei fiind ocupat în întregime.

Proprietarii de clădiri de birouri, deschiși să colaboreze cu operatorii flexibili

Schimbarea importantă în această perioadă a venit, însă, din partea proprietarilor de clădiri.

„Dezvoltatorii de clădiri erau reticenți în trecut. Înainte, un proprietar spunea: ăsta parcă este concurent cu mine. Nu suntem concurenți, pentru că ne adresăm unui alt tip de public, de companii. Noi putem reprezenta o modalitate suplimentară de a aduce noi clienți în clădire.

La fel ca în cazul companiilor, dacă înainte noi ne rugam de ei, acum ei vin și ne spun că: aș vrea să deschid un spațiu de birouri flexibil în clădirea mea. Pe unul din etajele clădirii sau pe o parte a unui etaj. Au început să vadă beneficiile pe care le aducem noi”, ne-a mai spus reprezentantul Mindspace.

Potrivit lui Șerban Marghescu, există două variante de colaborare între operatorii de spații flexibile și proprietarii de clădiri de birouri.

Prima variantă este aceea ca operatorul să închirieze un spațiu și să plătească spre proprietar chirie pentru spațiu respectiv, iar a doua variantă este cea a semnării unui acord de administrare a unui spațiu, prin care dezvoltatorul și operatorul își împart și riscurile, dar și beneficiile. Reprezentantul Mindspace a precizat că această a doua variantă a început să devină din ce în ce mai populară ca practică în piață.

Cota de piață a birourilor flexibile va crește de șase ori până în 2030

Deși conceptul de spații flexibile este prezent la nivel global de mult timp, iar de câțiva ani și-a făcut loc și în România, încă este o nișă restrânsă. Totuși, în următorul deceniu, cota de piață a birourilor flexibile ar putea crește de șase ori.

„La nivel global, suntem undeva la 5% cota de piață, față de tradițional, dar toate studiile arată că la finalul lui 2030 vom ajunge spre 30%. E deja o tendință pe care o știm și pe care o simțim și în România”, ne-a mai spus Șerban Marghescu.

De ce sunt atractive spațiile de birouri flexibile

Șerban Marghescu ne-a explicat că această variantă de a închiria un spațiu de birouri este atractivă în special pentru companiile mai mici. Potrivit lui, pentru companiile cu mulți angajați, cu 200 sau 300 de angajați, închirierea unui spațiu flexibil nu este o alternativă viabilă, deoarece o companie de dimensiuni mari are nevoie de spațiile sale dedicate, iar în spațiile flexibile sunt multe componente comune, care deservesc toți chiriașii unui spațiu flexibil.

De asemenea, aceste spații sunt atractive pentru companii în special datorită costurilor inițiale. Pentru că aceste spații sunt deja mobilate și utilate cu tot ce are nevoie o companie, chiriașul are costuri zero în ceea ce privește amenajarea spațiilor de lucru. Este un avantaj pe care-l caută în special companiile care vor să stea doar câteva luni sau o perioadă scurtă într-un spațiu de birouri flexibile.

În ceea ce privește atractivitatea acestor spații, Șerban Marghescu ne mai spune că flexibilitatea în ceea ce privește durata contractelor reprezintă și ea un factor important pentru companiile care aleg această variantă.

Dacă pe piața clasică se merge cu închirieri pe perioade lungi de timp, în cazul spațiilor flexibile, contractele pot fi chiar și pe perioade mai mici de o lună de zile, care se pot reînnoi automat, dacă aceste companii vor să continue în această formă.

Potrivit acestuia, în medie, o companie alege să închirieze un spațiu flexibil pentru 12 luni. Au fost însă și cazuri în care o companie a venit pentru câteva luni și nu a mai plecat de doi ani.

„Avem cazul unei companii care avea nevoie de un spațiu de lucru pentru 3 luni, pentru că plănuia să se mute într-o clădire mai mare. După 3 luni, angajații au început să facă presiuni pentru a rămâne în spațiu nostru. Managerii au discutat cu angajații și au decis să rămână la noi. Chiar îmi aduc aminte că se auzeau aplauze din zona de unde erau când au luat decizia de a rămâne. Evident, sunt și companii care nu s-ar acomoda niciodată cu spațiu de birouri flexibile și sunt mai atașați idei de a sta într-un spațiu de birouri clasic”, ne-a mai povestit Șerban Marghescu.

Totodată, oficialul Mindspace ne-a explicat că în cazul acestui tip de închiriere, nu nivelul chiriilor este cel care contează, pentru că, la nivel de chirii, mai ales în cazul companiilor mici, cu 20-30 de angajați, închirierea unui spațiu flexibil nu este neapărat mai ieftină. Astfel, chiriașii sunt interesați de astfel de spații de lucru pentru celelalte avantaje pe care le oferă.

Dacă doriți să aflați mai multe despre piața birourilor flexibile, despre cum funcționează, ce înseamnă acest concept și cum s-a schimbat această nișă în ultimii doi ani, urmăriți interviul integral din cadrul emisiunii constructIMO, în clipul de mai jos.

