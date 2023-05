One United Properties a vândut una dintre cele două clădiri de birouri din proiectul One North Gate pentru 6 milioane de euro și o va transforma pe a doua într-un bloc de apartamente.

„Conducerea One United Properties S.A. informează piața (BVB – n.r.) despre semnarea unui acord de vânzare a unui activ, respectiv o clădire de birouri deținută de One North Gate S.A., în care compania deține o participație de 76,395 %. Tranzacția, în valoare de 6 milioane euro, reprezintă aproximativ 20% din totalul activelor deținute de One North Gate SRL. Cumpărătorul este Element Investiții Imobiliare S.R.L., o societate deținută de un grup local de investitori”, se arată într-un comunicat transmis Bursei de Valori.

Imobilul vândut către Element Investiții Imobiliare S.R.L. reprezintă o clădire de birouri cu o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 4.500 mp, distribuită pe 4 etaje și 131 de locuri de parcare. Clădirea, cunoscută sub numele de One North Gate, este închiriată în prezent în proporție de 80%.

În urma acestei tranzacții, One North Gate S.A. va păstra o a doua clădire în cadrul dezvoltării, care va fi transformată într-un proiect rezidențial numit One North Lofts.

Capitalul obținut din vânzarea clădirii de birouri va fi reinvestit în dezvoltarea One North Lofts, care va găzdui 137 de apartamente pe o suprafață construibilă brută (GBA) de 20.000 mp și 237 de locuri de parcare subterane și supraterane.

Valoarea brută de dezvoltare (GDV) a One North Lofts este de 30 milioane euro.

De la momentul anunțului de reconversie din octombrie 2022, până la data de 31 martie 2023, pentru 50 din cele 137 de unități rezidențiale de la One North Lofts au fost încheiate promisiuni de vânzare-cumpărare.

Livrarea One North Lofts este estimată pentru primăvara lui 2024.

„Vânzarea clădirii de birouri One North Gate se încadrează în strategia companiei de a-și consolida portofoliul de birouri în jurul unor dezvoltări de mari dimensiuni, mixte și de regenerare urbană, precum One Floreasca City și One Cotroceni City”, se mai arată în anunțul transmis BVB.

În urma vânzării clădirii de birouri One North Gate, suprafața închiriabilă brută (GLA) a portofoliului de birouri al Companiei se ridica la 118.000 mp și include One Tower, One Cotroceni Park Office Faza 1 și Faza 2, și One Victoriei Plaza. Împreună cu componenta de retail, portofoliul comercial al One United Properties, care include Bucur Obor și One Gallery, va ajunge la o suprafață închiriabilă brută de aproximativ 160.000 mp.

Sursa foto: One United Properties

