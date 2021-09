Autoritățile publice urmăresc să lămurească rapid chestiunile legale în ce privește chestionarele prin care să se afle intenția părinților de vaccinare a copiilor, pentru ca acestea să poată fi lansate cât mai rapid, potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu.

„Suntem în discuție cu ministerul Sănătății și sunt convins că vom identifica săptămâna aceasta posibilitatea legală de a lansa chestionarele de interogare cu privire la intenția de vaccinare, nu obligația de vaccinare, formulare prin care părinții care doresc pot răspunde cu „da”, cu „nu” sau cu „sunt indecis”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, invitat la B1TV.



„Suntem interesați în mod special de acei părinți care răspund cu „da” și care doresc ca elevii să se vaccineze, pentru a putea dimensiona corect echipele medicale, adică stabilirea numărului de doze și timpul dedicat echipei mobile. Una este să vaccinezi șase-șapte copii, alta este să vaccinezi 100, după ce știi că părinții îi vor vaccinați”.

Ministrul Educației a transmis că este foarte îngrijorat de creșterea ratei de infectare, și consideră că riscul adâncirii problemei nu poate fi eliminat, însă trebuie să fie gestionat.

„Trebuie pusă corect în balanță riscurile cu beneficiile desfășurării cursurilor școlare cu prezență fizică. Se cunosc pierderile imense educaționale, dar și sociale și de comportament în lipsa prezenței fizice la ore a copiilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

„Trebuie accelerat ritmul de vaccinare în rândul elevilor. Avem aproape 204.000 de elevi vaccinați. Este un progres important, chiar dacă vorbim despre elevii de peste 12 ani. E vorba de 16,5% dintre ei”, a declarat demnitarul.

Bucureștiul a avut în august o creștere de șase ori a ratei de infectare. Dacă se menține aceeași vitează a ratei de infectare, este o perspectivă strict matematică cea în care în a doua jumătate a lunii octombrie se va atinge rata de șase la mia de locuitori, potrivit ministrului.

„Dacă consolidăm viteza de vaccinare, dacă respectăm prevederile sanitare, dacă părinții înțeleg că nu trebuie să își trimită copiii în colectivități în cazul în care prezintă cele mai mici simptome, putem să întârziem această atingere a ratei de infectări”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat recent că că menţinerea şcolilor deschise cu prezenţă fizică, în contextul pandemiei de COVID-19, depinde de responsabilitatea fiecăruia, subliniind că "respectarea normelor sanitare şi vaccinarea sunt esenţiale".

„Şi în acest an reînceperea anului şcolar are loc, din păcate, tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea menţinerea şcolilor deschise cu prezenţă fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare şi vaccinarea fiind esenţiale", a spus şeful statului.

El a mulţumit elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor pentru eforturile semnificative făcute în toată această perioadă dificilă, generată de pandemia de COVID-19.

