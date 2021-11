Ministrul Sănătăţii: Pentru salariile din decembrie ale 74.000 de angajaţi nu sunt bani în buget

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat, miercuri, că nu sunt bani în bugetul instituţiei pentru salariile din decembrie ale 74.000 de angajaţi, dar că se lucrează la soluţii, cea mai la îndemână fiind o rectificare bugetară.

"Pe partea de buget al Ministerului Sănătăţii, ceea ce finanţăm noi, cheltuieli de personal, avem 74.000 de angajaţi în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primescă salariul (...) pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca desfăşurată în noiembrie. Nu avem asigurată această sumă. Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles de la Ministerul de Finanţe că există. Există soluţia legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă. Încă nu am depăşit o anumită limită care nu poate fi estimată sau în care am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar sigur am semnalat această problemă, pentru că trebuie să fim preventivi şi să nu ajungem într-o asemenea situaţie", a spus Cseke Attila, la Digi 24, conform Agerpres.ro.

El a arătat că în rândul acestor angajaţi sunt şi cei de la Unităţile de Primiri Urgenţe, DSP-uri, serviciile de Ambulanţă, rezidenţii care sunt în sistem, unii fiind angrenaţi în lupta cu pandemia de COVID-19.

Cseke Attila a menţionat că la Ministerul de Finanţe se lucrează la soluţii pentru plata acestor salarii. "Se lucrează la acest lucru, pot să confirm, cei din Ministerul de Finanţe ne-au confirmat acest lucru, dacă există o altă soluţie juridică decât o rectificare prin care aceste sume să ajungă în bugetul Ministerului Sănătăţii pe proceduri legale (...) se lucrează la mai multe ipoteze, cea mai uşoară soluţie la îndemână e după momentul formării Guvernului printr-o rectificare bugetară", a mai adăugat Cseke Attila.

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: