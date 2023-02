Future Healthcare, ediția 6: Rolul inovației în transformarea sistemului de sănătate

Provocările din ultima perioadă au transformat sistemul de sănătate românesc. Despre cum a evoluat acesta, dar și despre schimbările cărora sănătatea din România a trebuit să le facă față, vom discuta în cadrul evenimentului Future Healthcare, pe care wall-street.ro îl organizează pe 9 martie 2023. Ajunsă la cea de-a șasea ediție, conferința intitulată Building new technologies for healthcare in 2023 își propune să realizeze o radiografie asupra sistemului sanitar românesc.

Pe 9 martie, începând cu ora 10:00, la hotelul Sheraton, în centrul Bucureștiului, ne dăm întâlnire cu unii dintre cei mai importanți reprezentanți din industrie, alături de autorități din domeniu pentru a analiza procesele prin care sistemul românesc de sănătate devine unul la standarde europene.

În cele trei paneluri, vom dezbate asupra subiectelor care „ard” în sănătate, pornind de la prețul medicamentelor în România și provocările industriei farma, până la importanța digitalizării în creșterea nivelului de prevenție în țară.

Bineînțeles, vom comenta și relația dintre mediul privat și cel public, dar și modalitățile prin care este facilitat accesul pacienților la medici sau la anumite investigații medicale.

Dintre autoritățile din domeniu care vor fi prezente la eveniment, amintim pe Diana Loreta Păun, consilier prezidențial Sănătate Publică, dar și pe domnul secretar de stat Vass Levente.

Printre speakerii deja anunțați se numără: dr. Ionuț Leahu, CEO și fondator al Clinicilor Dr. Leahu, Andreea Minuță, director executiv al Diviziei de Abonamente a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria, dr. Claudia Oanea, managing director Siemens Healthinners România, dar și dr. Bogdan Pană, director de cercetare și dezvoltare OCH.

Bineînțeles, lista speakerilor este în continuă actualizare, urmând să revenim cu noi reprezentanți de renume din industrie.

Participarea la eveniment este gratuită, în format fizic sau online, în platforma de evenimente virtuale IC Events. Pentru participarea la conferință, vă puteți înscrie AICI.

Conferința Future Healthcare: Building new technologies for healthcare in 2023 este organizată de wall-street.ro în parteneriat cu Siemens Healthinners România, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, Clinicile Dentare Dr. Leahu, Ovidius Clinical Hospital (OCH) și Life Dental Spa.

Citeste si: Saltul către viitor: cum funcționează pilula digitală în...

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: