Andreea Minuță, la Future Healthcare: Abonamentele medicale ajută la dezvoltarea comportamentului preventiv

România încă suferă la capitolul prevenție medicală, dar abonamentele medicale pot fi o soluție pentru a stimula comportamentul preventiv, este de părere Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei Abonamente Rețeaua de sănătate Regina Maria.

Prezentă în cadrul conferinței Future Healthcare: Building new technologies for healthcare in 2023, organizată de wall-street.ro, Andreea Minuță a spus că românii cu abonament la serviciile medicale sunt deschiși ideii de a efectua controale medicale mai dese decât românii fără abonament.

„Un abonat merge la medic de 7 ori pe an, adică de trei ori mai mult decât un pacient neabonat, ceea ce arată că un abonament medical ajută la dezvoltarea comportamentului preventiv”, a explicat Andreea Minuță.

Potrivit ei, abonamentele medicale nu mai sunt un instrument la care are acces doar o parte din populație, mai ales în condițiile în care angajatorii le includ în pachetele de beneficii pentru angajații lor.

„Abonamentul nu mai este un instrument exclusivist pe care doar angajații din industriile specializate îl accesează. Abonamentul facilitează accesul la servicii medicale și pentru populația mai vulnerabilă, și mă refer aici la muncitorii din producție. Mai mult, prin extensie, serviciile incluse în abonamente pot fi accesate și de către membrii familiei. În prezent, un trend pe care îl observăm la marile companii, mai ales din industrie, este să le ofere angajaților servicii medicale la locul de muncă”, a declarat Andreea Minuță.

În acest sens, oficialul companiei ne-a mai spus că Regina Maria poate deschide cabinete medicale on-site pentru partenerii săi.

„Prin intermediul abonamentelor dezvoltăm clinici la sediile angajatorilor, în fabricile din țară. În acest fel încurajăm și creștem accesul la servicii medicale pentru angajații din categoriile sociale mai vulnerabile. Mergem către ei și continuăm procesul de educație și de prevenție”, a mai spus directorul executiv al Diviziei de Abonamente a rețelei de sănătate.

Situația este chiar mai complicată pe segmentul de sănătate psiho-emoțională

În ceea ce privește accesarea serviciilor medicale, există o reticență mult mai mare în a apela la expertiza unui specialist când vine vorba de probleme psiho-emoționale, deși mulți români au nevoie de așa ceva.

„Un studiu realizat pentru Regina Maria arată că românii nu merg la psiholog, deși au foarte mare nevoie. Unul din doi români a declarat că s-a confruntat cu o problemă psiho-emoțională, iar jumătate dintre români suferă de epuizare generală la locul de muncă.

Și aici este nevoie de un parteneriat cu marii angajatori, în a educa și discuta deschis despre sănătatea psiho-emoțională. Am dezvoltat o linie dedicată, astfel încât abonații noștri pot discuta oricând cu un psihoterapeut” a mai spus Andreea Minuță.

Întrebată dacă acest tip de serviciu este accesat de abonații rețelei, Andreea Minuță a spus că încă este nevoie de multă educație în această zonă, astfel încât să prevenim și să avem o societate mult mai sănătoasă cu o bază solidă.

„Mă bucur că multe companii completează abonamentele medicale cu această componentă. Este o direcție extrem de importantă pentru noi și unul dintre pilonii strategici în care vom investi în anii următori, astfel încât să promovăm educația în domeniul sănătății psiho-emoționale alături de cea mai solidă echipă de terapeuți, prin Clinica Oana Nicolau”, a mai spus reprezentanta Regina Maria.

Anul trecut, Regina Maria a preluat Clinica Oana Nicolau, ceea ce a însemnat integrarea în rețeaua de sănătate a peste 70 de psihoterapeuți.

De ce să alegi un abonament de servicii medicale pentru angajații tăi?

Pentru a încuraja mersul la medic și investițiile în propria stare de bine, fie ea fizică ori mentală, Rețeaua de sănătate Regina Maria a lansat secțiunea ”Abonamentele mele”, care oferă angajaților posibilitatea să vadă sumele economisite în baza abonamentului medical activ, cu detalii despre valoarea serviciilor pe care le-au consumat, precum și toate categoriile de servicii la care au acces, de la locații, medici și până la specialități.

Un studiu realizat în 2022, spune că în ceea ce privește starea de bine la locul de muncă cifrele nu sunt îmbucurătoare. 30% dintre români resimt un impact negativ al vieții profesionale în viața personală: oboseală (36%), iritabilitate (32%), incapacitate de a se relaxa acasă (30%), timp redus cu familia (32%). 25% dintre respondenți declară că au un program de lucru nerezonabil.

Același studiu mai arată că 48% dintre români se simt excesiv de încărcați cu munca, iar 38% dintre români sunt afectați de epuizarea generată de locul de muncă (burnout).

În lumina acestor cifre, poate că nu este deloc o coincidență faptul că accesul la servicii medicale de calitate, sub formă de abonament, a devenit poate cel mai apreciat instrument de creștere al productivității, dar și al gradului de satisfacție la locul de muncă. Avantajele de care beneficiază angajatorii care investesc în sănătatea echipelor lor și care optează pentru abonamentele medicale dotate cu noi funcționalități de la Regina Maria sunt multiple.

Puteți afla în detaliu, cinci motive pentru care ar trebui să alegi un abonament de servicii medicale pentru angajații tăi.

Conferința Future Healthcare: Building new technologies for healthcare in 2023 este organizată de wall-street.ro în parteneriat cu Siemens Healthinners România, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, Clinicile Dentare Dr. Leahu, Ovidius Clinical Hospital (OCH), AC RAD Medical Consult & Service și Life Dental Spa.

